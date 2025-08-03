被告聲請解除配戴電子腳鐐千奇百怪 大多被駁回

電子腳鐐因笨重及不美觀，被告配戴後常各種理由聲請解除，但大多被法官駁回。（資料照）

2025/08/03 18:11

〔記者林慶川／台北報導〕誇口要打造「台版特斯拉」的淳紳公司董事長沈瑋以戴電子腳鐐，重心不穩跌倒致腦震盪為由，上月底向高院聲請解除配戴獲准。電子腳鐐是法院替代羈押方式來監控被告在外行蹤的工具，但因笨重及不美觀，被告配戴後常以怕漏電會被電死，或造成心悸及失眠等各種理由聲請解除，但十之八九都被法官駁回。

國民黨金門縣議員許玉昭涉詐領助理費，今年6月被起訴，法院裁定500萬交保，並要求科技監控，許以配戴電子腳環後，腳部有發紅腫脹現象，晚間也會心悸，時常失眠，要求免戴，但遭法院駁回；被控炒作歐聖等5檔TDR套利4.7億元的股市聞人鍾文智，在最高法院判刑合計30年5月，定應執行18年定讞後，聞訊棄保潛逃。案件審理期間，他曾經向法官聲請解除配戴電子腳鐐，理由是他因患病，醫生囑咐他要常泡澡，才可緩解不適，但配戴電子腳鐐極可能於泡澡時漏電被電死，也可能會影響心律，但被法官打回票。

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電子腳鐐這項裝置是由黑色方形盒子加上橡膠環組成，主要採用GPS衛星定位系統，能夠精確對配戴者進行24小時追蹤及記錄受監控人的行蹤軌跡，若在室外開闊地區，其定位精確度可達5公尺。不過，若被監控人是在高樓林立的市區或是室內，精確度可能降至30公尺。

電子腳鐐系統的核心功能之一，就是地理圍欄的設定，可以根據配戴者的案件、風險評估來劃定。例如為防重刑犯匿逃，配戴者接近港口、機場時，系統會通知監控中心，而家庭暴力案件的加害人，通常會被禁止接近被害人住所或工作場所；而性犯罪者，則可能被限制遠離兒童活動場所等特定區域。

電子腳鐐使用鋰電池，但僅能供電約14小時，但必須24小時配戴，受監控人每天例行工作之一，就是必須在充電期間坐在插座旁等待充電完成，而電量不足時，系統會向監控中心發出警報，因此受監控人必須時刻注意電量，一旦違反相關規定，法官可能會改裁定羈押。電子腳鐐雖具有一定防水功能，配戴者可以正常淋浴，但無法長時間浸泡在水中，也因此，配戴者是無法游泳或參與水上活動。

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