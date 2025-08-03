旗山女騎士摔車失蹤 30公里遠高屏溪出海口成浮屍

昨天在高雄市旗山區台29線73.7公里摔車失蹤的黃姓女騎士，今天中午被發現漂流到30公里遠的高屏溪出海口，已成浮屍。（警方提供）

2025/08/03 17:33

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市旗山區台29線73.7公里昨（2）日清晨發生一起疑似機車自摔事故，47歲黃姓女騎士疑摔車掉入路旁水圳被沖走，今天中午離事發地點30公里遠的高屏溪出海口，發現一具女性大體，經黃母指認及刑事警察局指紋科比對，確認死者為黃女。

旗山警分局指出，事故發生在昨日清晨5點45分左右，當時黃女騎機車疑似因天雨路滑自摔，黃女不慎滑落路旁水圳，對向轎車駕駛行經發現後報警處理，警消人員第一時間趕抵展開地毯式搜救，並透過黃女手機定位鎖定搜尋範圍。

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昨日下午4點多，搜救行動因天候不佳與天色昏暗暫時中止，今日上午9點警方與消防局第六大隊再次展開搜救行動，中午12點半，林園警分局通報高屏溪出海口發現一具女性大體，旗山警方旋即與黃女家屬及同住室友聯繫確認身份，黃母和室友均表示照片相似度極高，警方安排黃母前往高雄市立殯儀館進行指認，另由刑事局指紋科比對確認死者身分即為黃女。

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