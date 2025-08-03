誇口打造台版特斯拉！沈瑋涉掏空判9年 戴電子腳鐐跌倒腦震盪

已73歲的沈瑋因配帶電子腳鐐，走路時重心不穩跌倒，導致頭部直接撞擊地面，經診斷為腦震盪。（資料照）

2025/08/03 17:13

〔記者林慶川／台北報導〕曾誇口要打造「台版特斯拉」的公司董事長沈瑋涉嫌掏空公司4億8千萬元，一審台北地院今年3月重判9年，全案現由高院審理中，不過，日前傳出已七旬的沈因配帶電子腳鐐，走路時重心不穩跌倒，導致頭部直接撞擊地面，經診斷為腦震盪。

高院為防止沈瑋逃亡，要求他自114年4月16日起配帶電子腳鐐，而且每天上午11時，還必須以個案手機自拍後傳送照片到監控中心。

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據了解，今年已73歲的沈瑋上月24日在台北市永越健康管理中心，因配帶電子腳鐐之故，加上已上了年紀，一時走路重心不穩跌倒，經就醫後，醫生開立診斷證明書，指沈因腦震盪導致平衡感受損，以及腰椎及左下肢挫傷，不宜配帶電子腳鐐，避免因配帶電子腳鐐影響行走平衡。

沈瑋以自己不會逃亡，加上8月1日必須進行電腦斷層掃描檢查，進一步確認顱內出血狀況，因電子腳鐐會干擾電腦斷層掃描儀，他上月底持診斷證明書向高院聲請解除此項電子監控，不過，高院審酌後，僅裁准沈的電子腳鐐科技設備監控於8月1日就醫檢查期間可以暫時解除，同日檢查完畢後，改配帶電子手環方式監控。

淳紳公司2015年在德國法蘭克福車展發表首款名為「Thunder Power」的電動概念車，沈瑋當時發下豪語，將打造「台版特斯拉」，不過，卻被查出涉嫌在2016年至2019年間，就陸續移轉淳紳重要研發成果及資產至香港昶洧公司，並以採購電池包專利使用權等各項採購案名目掏空公司資產，涉及非常規交易，台北地院今年3月31日依違反違反證券交易法之特別背信等罪判刑9年，沈瑋今年4月間已辭任淳紳公司董事長一職，但目前仍是實際負責人。

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