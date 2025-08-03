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    首頁　>　社會

    桃園2死凶殺案 高大成揭關鍵：出刀角度可判斷殺意

    知名法醫高大成。（資料照）

    知名法醫高大成。（資料照）

    2025/08/03 16:59

    〔記者許國楨／台中報導〕桃園市觀音區2日凌晨驚傳2死凶殺命案！法醫高大成表示，是否具有殺人犯意，可從行兇者出刀方式與角度判斷，「從上往下刺」是最具殺意的出刀姿勢，若傷勢集中於人體頸動脈或心臟等要害部位，更能顯示強烈致死意圖，反之，若是由下往上或橫向撥刺，有時可能顯示並無預謀殺人屬臨時起意。

    據了解，陳嫌與盧、林兩人為朋友關係，3人之間疑有財務糾紛，警方調查指出，陳男先在2樓臥房猛刺林男數刀，再衝入廁所持刀攻擊盧男，全案共刺30多刀，手段凶殘，顯見其強烈殺意。

    對此，法醫高大成分析指出，從出刀的方式和角度，可以辨別行兇者是否具有殺人犯意，若持刀從上往下猛刺，通常顯示主觀上有致人於死的強烈意圖，而若是從下往上，或橫向撥刺，有時則可能屬於情急或意外，曾有女子因由下往上刺傷丈夫腋下動脈，導致死亡，最終法院認定不具殺人犯意。

    而陳嫌行凶後未走樓梯離去，竟從2樓直接跳下，導致腳部受傷無法逃離，當場被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌聲請羈押獲准，高大成強調，陳嫌的犯案方式、死者傷勢分布與逃逸反應，明顯情緒失控且毫無計劃性，皆顯示其殺人意圖強烈，但最終是否構成蓄意殺人，仍需檢方調查、法院認定。

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