酒駕男跳車躲草叢 副駕長腿妹火速「上位」 被抓包慘噴38.4萬

警方直擊尤男自駕駛座下車，副駕女性友人換位上車。（警方提供）

2025/08/03 16:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市尤姓男子前天酒駕上路，見警車接近因心虛嚇得跳車落跑，躲進公園草叢「玩捉迷藏」，副駕女性友人趁亂「調包」坐進駕駛座想蒙混過關，結果兩人荒謬演技全被警方直擊，最後不僅「演砸了」，尤男因二度拒測加上無照開車，吞下高達38萬多元罰單！

台中市第四分局大墩派出所員警何亞治、林政佑與兩位實習生，前天凌晨巡邏經過南屯區大墩七街與惠文路口時，發現一輛白色轎車突然臨停在馬路正中間，只見駕駛37歲尤姓男子臉色鐵青地衝下車，大步奔向旁邊公園草叢，就在警方直擊過程時，又看到副駕女性友人急忙下車換位上車，企圖假裝自己才是駕駛的假象。

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只是這齣「換位計」實在演得太糟，警方立刻上前攔查，兵分兩路搜查公園，結果不到一分鐘，就在草叢間看到一顆「人頭」探出來好奇張望，立即將尤男「逮個正著」，此時尤男還一臉醉樣，渾身酒氣沖天，語無倫次，一看到警察瞬間整個人崩潰。

經查，尤男先前即因酒駕遭吊銷駕照，當晚仍在KTV飲酒後上路，途中自後照鏡見警車逼近，擔心酒駕事情被發現心虛亂了分寸，索性將車停在馬路中間落荒而逃，沒想到全程早被警察直擊，面對鐵證，尤男最終選擇拒測，由於根據道交條例規定，這已是他第二次拒測，直接重罰36萬元，再加上無照駕駛最高開罰2萬4千元，恐噴38萬4千元，愛車也被移置保管，代價慘重。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方自草叢揪出尤男，他因二度拒測加上無照開車吞下高額罰單。（警方提供）

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