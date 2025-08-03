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    桃捷綠線工地傳意外 工人墜6米雙手骨折送醫

    桃園捷運綠線工地發生工人墜落6米深處意外，受傷工人被救出在工地等待救援（右）。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園捷運綠線工地發生工人墜落6米深處意外，受傷工人被救出在工地等待救援（右）。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/08/03 15:47

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區傳出捷運工地意外！今（3）日上午9點47分，47歲郭姓男子於捷運綠線工地施工時，不慎從6米高處墜落，造成雙手腕骨折、多處撕裂傷，所幸意識清楚，桃園市消防局桃園分隊獲報，已將郭男送往醫院救治。

    捷運局表示，施工人員進出工地時，都有依規定要求穿戴包括安全帽、背心、穿戴背負式安全帶及安全母鎖等安全配備，郭男目前在醫院救治中，並無生命危險，由於捷運工地屬丁類危險性工作場所，事發原因將待北區職安中心調查，目前工區已暫時停工。

    事故地點位於桃園區力行路捷運綠線G09中正力行站工地，地下室工程已告一段落，郭男當時正在進行1樓覆工板拆除作業，後續要進行地上建築物的施工，施工過程，郭男突然從1樓墜落到地下室，目擊民眾趕緊通報警、消救援，救護人員趕抵現場，初步檢查郭男雙手腕骨折，右眉毛、下巴、右膝有撕裂傷，所幸他意識清楚，替郭男先行清洗傷口、包紮止血，並以頸圈長背板固定後送醫院急救。

    捷運局表示，施工人員進出工地時，都有依規定要求穿戴安全配備，意外發生後先處理施工人員傷勢、先行停工，並依規定通報北區職安中心，釐清事故發生原因。

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