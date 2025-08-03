女大生9月將赴澳念醫學院卻被撞身亡 亞大頒榮譽畢業證書

亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系呂姓女大生，上月30日上班途中被撞身亡，校方今天表示，將發給5萬元撫卹金，也將頒發榮譽畢業證書。（記者陳建志攝）

2025/08/03 15:53

〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學1名20歲呂姓女大生，上月30日暑假期間打工，騎車上班途中在桃園蘆竹區遭1輛遊覽車撞擊，當場被捲入車底，因內臟破裂大量內出血身亡，家人感嘆原本9月就要去澳洲念醫學院，卻因1場車禍夢碎；亞大校方除發給5萬元撫卹金，也將頒發榮譽畢業證書。

這名就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系大一要升大二的呂姓女大生，目前暑假期間返家，上月30日騎車上班途中行經蘆竹區南崁路2段與南青路口，遭1輛右轉遊覽車撞擊，當場被捲入車底，因內臟破裂大量內出血身亡。

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呂女的家人表示，當天接到醫院通知嚇到，趕到醫院才知道傷勢嚴重，透露女兒近期才申請上澳洲的醫學院就讀資格，未來想要從醫救人，原本9月就要飛往澳洲念書，想說趁暑假打工，賺出國念書的生活費，沒想到騎車上班途中會發生意外。

亞大校方表示，系方已提出呂姓同學的相關撫恤申請，學校將發給5萬元撫恤金，及協助申請保險等相關撫恤。另外，學系已正式提出畢業證書申請，目前校方已審核通過，將頒發榮譽畢業證書。

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