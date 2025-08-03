桃園女大生遭遊覽車輾斃 母控︰女兒遭二度輾壓 9月赴澳深造夢碎

桃園市呂姓女大學生騎車出門打工途中，慘遭遊覽車撞擊輾壓身亡；生前出國遊覽燦笑模樣令人不捨。（圖由家屬提供）

2025/08/03 15:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市20歲呂姓女大學生7月30日下午騎機車前往打工上班途中，行經蘆竹區南崁路二段與南青路口時，慘遭1輛右轉遊覽車撞擊被捲入車底，因顱內出血、內臟破裂大量出血送醫不治。呂女母親今（3）日現身悲嘆，原本女兒9月要去澳洲念醫學院，如今因為一場車禍夢碎，更痛批遊覽車駕駛撞到人之後，還倒車二度輾壓，質疑根本是蓄意殺人。

呂女母親悲痛表示，她女兒就讀亞洲大學醫學檢驗暨生物技術學系，成績相當優秀，最近申請到澳洲的醫學院就讀資格，原本9月就要飛往澳洲念書，女兒心想趁著暑假回來家裡附近打工，想賺出國讀書的生活費，沒想到當天才剛騎車出門不久就慘遭橫禍。

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呂母說，當時她接到醫院的電話著實被嚇到，沒想到女兒竟因車禍就此天人永隔，女兒原本計畫要出國念醫學院，未來出社會要當醫生救人，卻因為一場車禍就此殞命夢碎，家人更是難以接受；亞洲大學表示，將頒發榮譽畢業證書予不幸身亡的女學生。

呂母觀看車禍發生的影像後，直指遊覽車駕駛撞到女兒機車後雖然停車，卻倒車二度輾壓女兒，做筆錄時駕駛僅僅一句「不知道為何自己會打倒車檔」，如此輕描淡寫讓家人無法接受；她質疑遊覽車司機車禍後倒車的舉動根本就是蓄意殺人，毫無同理心，「好像別人家的小孩死了都沒關係」，但這卻是她與家人一輩子都沒辦法釋懷的傷痛。

呂母更忿忿不平說，肇事駕駛與遊覽車公司事發後都沒有來靈堂上香、慰問家屬，也呼籲政府應該要重視職業駕駛的錯誤心態，應該立法規定大型車都應安裝環景裝置與自動剎車設備避免視線死角的問題，更希望司法重判沒有道德的駕駛，讓他們不再草菅人命，以免再有更多受害者。

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呂姓女大學生遭遊覽車撞擊輾壓車禍現場。（記者余瑞仁翻攝）

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