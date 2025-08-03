K-Pop演唱會掀搶票熱潮 男遭假客服詐騙35萬

近年來看演唱會已成為熱門娛樂活動，本月將在台中舉辦的《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》拼盤演唱會也因有知名韓團2NE1合體演出，造成搶票熱潮，但網路上購買演唱會門票也可能遭詐騙危害。（寬寬整合行銷提供）

2025/08/03 15:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕近年來看演唱會已成為熱門娛樂活動，本月將在台中舉辦的《K-Pop Masterz 2025 In Taiwan》拼盤演唱會也因有知名韓團2NE1合體演出，造成搶票熱潮，但網路上購買演唱會門票也可能遭詐騙危害。警方提醒，交易過程如出現聲稱須辦理實名認證，提供號稱客服或銀行人員聯繫方式，即為詐騙，應立即停止交易並通報165反詐騙專線。

刑事警察局近期發現，一名張姓男子在社群網站看到販賣演唱會門票貼文，私訊對方，表示想購買演唱會門票，對方向張男提出要用購物網站進行交易，並傳送一個連結要求張男填寫資料，張男照做後對方聲稱交易失敗，要求張男進一步聯絡購物網站的LINE網路客服。

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張男點擊對方提供的客服連結後，客服表示沒完成實名認證，將請銀行人員協助，並要張男依指示用網銀操作才能完成，張男依指示操作後，發現帳戶被轉走35萬餘元，方知遭到詐騙。

刑事局提醒，現在假網購詐騙頻繁，門票、3C、精品等商品都可能成為詐騙集團誘騙民眾誘餌，且詐團常以需要驗證等話術，要求民眾操作ATM或網路銀行，請民眾注意購買演唱會門票時，應盡量使用官方購票管道，避免於社群網站上與賣家私下聯繫，最新詐騙手法可參考165打詐儀錶板避免遭到詐欺危害。

刑事局提醒，門票、3C、精品等商品都可能成為詐騙集團誘騙民眾的誘餌。（記者姚岳宏攝）

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