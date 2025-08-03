為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    未繫安全帶挨罰3萬竟控警貪功 求撤銷被法官打臉

    台中蔡姓男子開車未繫安全帶，且駕照遭吊銷還開車上路遭罰3萬，不服提起行政訴訟，遭台中高等行政法院打臉駁回。（記者陳建志攝）

    台中蔡姓男子開車未繫安全帶，且駕照遭吊銷還開車上路遭罰3萬，不服提起行政訴訟，遭台中高等行政法院打臉駁回。（記者陳建志攝）

    2025/08/03 15:42

    〔記者陳建志／台中報導〕台中蔡姓男子去年5月駕駛自小客車行經沙鹿區，遭員警發現未繫安全帶攔查，又發現蔡男開車抽菸，且駕照已遭吊銷，依法裁罰3萬元，蔡男不服提起行政訴訟，主張車子有貼隔熱紙，員警不可能看到車內景象，痛批員警貪功、可惡至極，主張原處分撤銷；不過台中高等行政法院法官勘驗員警密錄器影像，發現當時可清楚看到車內景象，打臉蔡男駁回。

    判決指出，台中蔡姓男子去年5月17日駕駛自小客車，行經沙鹿區中山路田尾巷與星輝路口時，員警發現未繫安全帶攔檢，盤查後又發現，蔡男已因酒駕遭吊銷駕照，卻違規駕車，遭裁罰3萬元罰鍰，蔡男不服提起行政訴訟。

    蔡男辯稱，車子玻璃有貼隔熱紙，當時太陽刺眼員警不可能看到車內狀況，員警亂槍打鳥，無正當理由隨機攔檢，還強制他接受酒測，恐嚇若不配合要辦妨礙公務，痛批員警貪功，為一己之私謀取獎金、記功等福利，可惡至極，主張原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官認為，依警職法第8條第1項第1款規定，警察實施攔停前提包括，「已發生危害的交通工具」或「依客觀合理判斷易生危害的交通工具」，員警攔檢蔡男盤查，並無不合。

    法官勘驗員警身上密錄器影像，發現從自小客前擋風玻璃，就可清楚看見車內景象，且蔡男被攔檢後即詢問員警「哪裡違規？」員警立即回答「你有繫安全帶？」，此時並可看見蔡男右手拿著已點燃的香菸，蔡男主張員警不能發現車內景況，不合法恣意攔檢與事實不符。

    法官表示，蔡男因酒駕遭吊銷駕照，卻在吊銷期間又駕車上路，違規事實明確，依法裁罰有所憑據，請求撤銷裁罰為無理由，應予駁回。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播