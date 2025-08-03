未繫安全帶挨罰3萬竟控警貪功 求撤銷被法官打臉

台中蔡姓男子開車未繫安全帶，且駕照遭吊銷還開車上路遭罰3萬，不服提起行政訴訟，遭台中高等行政法院打臉駁回。（記者陳建志攝）

2025/08/03 15:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中蔡姓男子去年5月駕駛自小客車行經沙鹿區，遭員警發現未繫安全帶攔查，又發現蔡男開車抽菸，且駕照已遭吊銷，依法裁罰3萬元，蔡男不服提起行政訴訟，主張車子有貼隔熱紙，員警不可能看到車內景象，痛批員警貪功、可惡至極，主張原處分撤銷；不過台中高等行政法院法官勘驗員警密錄器影像，發現當時可清楚看到車內景象，打臉蔡男駁回。

判決指出，台中蔡姓男子去年5月17日駕駛自小客車，行經沙鹿區中山路田尾巷與星輝路口時，員警發現未繫安全帶攔檢，盤查後又發現，蔡男已因酒駕遭吊銷駕照，卻違規駕車，遭裁罰3萬元罰鍰，蔡男不服提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

蔡男辯稱，車子玻璃有貼隔熱紙，當時太陽刺眼員警不可能看到車內狀況，員警亂槍打鳥，無正當理由隨機攔檢，還強制他接受酒測，恐嚇若不配合要辦妨礙公務，痛批員警貪功，為一己之私謀取獎金、記功等福利，可惡至極，主張原處分撤銷。

台中高等行政法院法官認為，依警職法第8條第1項第1款規定，警察實施攔停前提包括，「已發生危害的交通工具」或「依客觀合理判斷易生危害的交通工具」，員警攔檢蔡男盤查，並無不合。

法官勘驗員警身上密錄器影像，發現從自小客前擋風玻璃，就可清楚看見車內景象，且蔡男被攔檢後即詢問員警「哪裡違規？」員警立即回答「你有繫安全帶？」，此時並可看見蔡男右手拿著已點燃的香菸，蔡男主張員警不能發現車內景況，不合法恣意攔檢與事實不符。

法官表示，蔡男因酒駕遭吊銷駕照，卻在吊銷期間又駕車上路，違規事實明確，依法裁罰有所憑據，請求撤銷裁罰為無理由，應予駁回。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法