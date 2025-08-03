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    彰化芳苑雙屍案！7歲女童與父陳屍車內 母控死因不單純

    彰化芳苑離奇雙屍案，警方表示，初步調查發現車內有一氧化碳痕跡。（民眾提供）

    彰化芳苑離奇雙屍案，警方表示，初步調查發現車內有一氧化碳痕跡。（民眾提供）

    2025/08/03 14:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉日前發生一起離奇雙屍命案，一對父女被發現陳屍在車內，其中7歲女童身上多處傷痕引發疑慮。女童生母韓女痛訴，女兒生前就經常出現不明傷勢，如今解剖報告卻以「死因不詳」結案，質疑案情不單純，要求檢警查明真相。

    這起案件發生在7月21日晚間，警方在芳苑鄉一處停車場發現這對父女陳屍車內。據了解，韓女與前夫離異後，女兒由父親照顧，但韓女表示經常聯繫不上前夫，日前她在台中報案協尋，未料竟接獲女兒與前夫雙雙身亡的噩耗。

    「我到現場時全身發抖，看到妹妹已經躺在地上...」韓女悲痛表示。她指出，女兒被發現時嘴巴瘀青、鼻樑塌陷流血，頭部也有血跡，與前夫身上並無明顯外傷形成強烈對比，她懷疑女兒生前遭受不當對待，但警方至今未交付行車紀錄器，也未交代詳細案情，她想知道她最後的幾天，到底發生什麼事。

    芳苑警分局偵查隊長張勝甥說，警方在21日晚間9點接獲台中市警方通報林男與女童失聯，於同日晚間11點在芳苑鄉某停車場發現2人已陳屍在車中，初步調查發現車內有一氧化碳痕跡。

    彰化地檢署表示，目前檢方已完成相驗，初步判定並無明顯外傷，死亡原因需再等相關毒物報告鑑定，檢方表示，相驗證明書死因寫「不詳」是表示還在鑑定中，確切死亡原因仍在調查中。

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