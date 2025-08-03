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    汐止毒品通緝犯佯裝買金飾 下秒搶金鍊落跑變賣

    詹男賣完金項鍊後，搭乘計程車離去。（記者吳昇儒翻攝）

    詹男賣完金項鍊後，搭乘計程車離去。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/08/03 15:13

    〔記者吳昇儒／新北報導〕44歲詹姓毒品通緝犯因缺錢花用，竟跑到新北市汐止區某銀樓，佯裝要購買金項鍊，店員以為來了大客戶拿出金飾。未料，詹男假意試戴，卻拉開銀樓大門直接逃逸，再搭車到附近銀樓變賣，得手近17萬元。警方獲報後，即刻追查，2小時內鎖定犯嫌藏匿處，將其逮捕到案。今日下午，將依搶奪等罪，將詹男移送士林地檢署偵辦。

    警方調查，經常在汐止地區出沒的詹姓男子因積欠房租，生活經濟壓力變大，加上通緝犯身分無法工作，竟鋌而走險，昨日下午3時30分跑到中興路一家銀樓，假意購買金項鍊。詹男鎖定一條1兩6錢重的金項鍊後，要求店員拿出來供其試戴。

    詹男戴上後趁店員不注意，直接奪門而出，將市值23萬（含工費）的金項鍊搶走；店員追出時，詹男已經逃逸無蹤。

    新北市汐止警分局獲報後，立刻組成專案小組，調閱周邊監視器鎖定詹男逃逸方向，不到1小時就發現他逃逸後搭上計程車，到附近另一家銀樓將得手的金項鍊變賣，最終得手近17萬元現金，之後就躲回女友同居的租屋處內。

    警方查出其藏匿處後，在計程車司機的協助下，馬上派員前往查看，出動多名警力將詹男逮捕，並扣得16萬餘元。據悉，詹男拿到贓款後，就先歸還5千元給代墊房租的友人。

    社后派出所將人帶回偵訊，而詹男見監視器等影像事證明確，只好乖乖承認犯行，配合警方偵辦。警詢後，今日下午1時許，依搶奪罪、毒品危害防制條例，將詹男移送士林地檢署偵辦、歸案。

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    熱心司機帶著警方到詹男的藏身處。（記者吳昇儒翻攝）

    熱心司機帶著警方到詹男的藏身處。（記者吳昇儒翻攝）

    監視器拍下詹男逃回家中的身影。（記者吳昇儒翻攝）

    監視器拍下詹男逃回家中的身影。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將詹男壓制在地。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將詹男壓制在地。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣犯罪所得、手機及被搶的金項鍊。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣犯罪所得、手機及被搶的金項鍊。（記者吳昇儒翻攝）

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