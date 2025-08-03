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    3株百年人蔘居然要價543萬元？ 八旬老翁險遭騙54萬元

    警方到場向劉姓老翁勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場向劉姓老翁勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/08/03 15:23

    〔記者王冠仁／台北報導〕八旬劉姓老翁透過手機通訊軟體，輾轉認識一名網友，對方聲稱有購買北韓長白山（朝鮮半島稱白頭山）人蔘的管道，還謊稱近來長白山人蔘行情看漲，若低價買入高價賣出可以穩賺不賠。劉信以為真，依對方所說花數萬元購買3株人蔘，一段時間後，對方謊稱有人要用543萬元購買，但是他要先付54萬元手續費，他跑去銀行要匯款，幸好被警方攔阻，才避免損失。

    北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團常假藉「高價收購」或「高額獲利」為誘因，並要求先繳保證金或手續費，這是詐騙集團慣用話術。若接獲類似指示，應保持冷靜，勿急於行動，並可撥打165反詐騙專線或向附近派出所尋求協助，共同防詐阻騙，以免受騙上當。

    警方調查，住在台北市大同區的81歲劉姓老翁，先前透過手機通訊軟體，輾轉認識一名網友；這名網友每天對他噓寒問暖，還說自己堂姊有購買北韓長白山百年人蔘的特殊管道，可以低價取得、高價賣出，若砸錢投資可以穩賺不賠。

    劉信以為真，先是花了數萬元，向這名網友購買了3株百年人蔘，但他從頭到尾都沒有親手摸到人蔘實體。不久後，對方謊稱這3株人蔘被一名收藏家看上，對方願意花543萬元購買，但是為求交易慎重，要他先支付10%、54萬元的保證金。

    劉當時還沉浸在賺大錢的喜悅中，沒有察覺異狀，不久後就跑到住家附近的華南銀行大稻埕分行，打算匯款54萬元到對方所說的指定帳戶。行員詢問他匯款用途，他樂得說出來自己透過人蔘大賺一筆的經過，行員聽聞大吃一驚，隨即通報警方。

    轄區警方到場後，根據劉的說詞，研判他落入近來詐騙集團常用的人蔘詐騙老梗，員警隨即耐心向他勸說，並拿出過往相關新聞案例，他一聽大驚失色，這才發現自己被騙。

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