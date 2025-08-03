「大哥」告別式各大幫派齊聚 屏警大陣仗臨檢逮到3通緝犯

警方現場盤查臨檢。（屏東警分局提供）

2025/08/03 14:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕道上知名沈姓大哥告別式今（3）日在屏東市舉行，全台各大幫派受邀參與公祭，為防不法份子滋事，屏檢指派檢察官到場指揮，部署優勢警力臨檢盤查，結果查獲3名通緝犯，立刻上銬逮人。

屏東警分局表示，屏東市仁本生命會館於今（3）日中午舉行沈姓地方知名人物告別式，公祭邀約全台各大幫派參與，引發社會大眾關注；為維護周遭道路用路人安全及壓制幫派氣焰，避免不法分子滋事，屏東縣政府警察局屏東分局部署優勢警力，實施各項安全維護與蒐證作為。

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警方針對告別式全程錄影蒐證，並在會場周邊設置攔檢站針對參與人員身分進行臨檢盤查，有涉及不法情事者主動查處，嚴防有幫派成員利用場合公開展示勢力、影響社會安定。同時加強現場交通疏導，確保民眾通行權益及周邊秩序。

屏東分局長林明波表示，屏東地檢署對本次告別式活動高度重視，除指派檢察官到場指揮外，也要求警方嚴正執法，對無視法令規定的滋事分子從嚴究辦。警方期前與主辦者，多次溝通協調及約制、告誡欲參與活動的團體人員，遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」等三不原則，只要有滋擾或藉故滋事者，警方絕對會祭出鐵腕強勢執法，貫徹公權力，絕不容忍幫派份子藉機擾亂治安、妨害社會秩序之行為。

警方表示，截至下午1點現場查獲並逮捕不能安全駕駛通緝犯1名、詐欺及傷害通緝1名、詐欺1名，共3人；另發現1名失蹤人口。

屏警查到通緝犯立刻逮人。（屏東警分局提供）

屏警查到通緝犯立刻逮人。（屏東警分局提供）

警方一一盤查到場人員。（屏東警分局提供）

屏東縣政府警察局局長甘炎民（中）慰勤並指導蒐證技巧。（屏東警分局提供）

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