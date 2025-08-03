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    全國連傳數起住宅死亡火災 消防署公布近3年3大起火原因

    住宅火災有關爐火烹調部分，占起火原因28.0％。（消防署提供）

    住宅火災有關爐火烹調部分，占起火原因28.0％。（消防署提供）

    2025/08/03 14:26

    〔記者陸運鋒／新北報導〕從上月迄今，花蓮、台南、嘉義及台中等地區，都發生重大死亡火警，消防署今提醒，近3年住宅火災占建築物火災7成以上，多數原因都是日常生活中不經意的行為或疏忽造成，起火原因前3名分別為電氣因素40.1％、爐火烹調28.0％、遺留火種20.3％，只有重視住家消防安全、養成良好用火用電習慣，才能真正守護全家人生命與財產。

    據統計，2022至2024年，全國建築物火災共發生1萬5387件，其中住宅火災就有1萬1014件，占71.6％ ，共造成360人死亡、591人受傷，常見的起火原因前3名分別為，電氣因素占40.1％（例如：用電超過負載、電線短路等）、爐火烹調占28.0％（例如：鍋子乾燒、油鍋起火等）、遺留火種占20.3％（未熄滅的蚊香、菸蒂等），顯示日常的用火用電安全絕對是火災防範的重點。

    消防署指出，住宅火災發生是可以避免的，但平時就要做到，1、爐火烹調應遵循「人離火熄」，烹調時若臨時有急事需暫時離開，務必要關閉爐火。2、用電安全記住「5不1沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物、以及沒有商品安全標章的電器不買不用。3、喝酒、服藥後及睡前應避免吸菸，菸蒂要丟在菸灰缸，千萬不能直接丟入垃圾桶，以免引燃其他可燃物。

    消防署說，除了平時要養成良好的用火用電習慣外，更要加強火災時的應變能力，萬一發生火災請勿驚慌，要大聲叫醒所有家人，以免錯失逃生時機；若逃生路徑受阻，應立即關門、就地避難，並撥打119告訴消防人員受困位置，冷靜等待救援。

    住宅火災有關遺留火種部分，占起火原因20.3％。（消防署提供）

    住宅火災有關遺留火種部分，占起火原因20.3％。（消防署提供）

    住宅火災原因電氣因素占40.1％，位居第一。（消防署提供）

    住宅火災原因電氣因素占40.1％，位居第一。（消防署提供）

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