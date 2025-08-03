6歲重病男童崇拜人民保母 派出所當一日警察喜圓夢

阿安圓夢十分開心。（屏東警分局提供）

2025/08/03 12:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣6歲男童阿安患有「法洛氏四重症」心臟疾病，需要長期治療，樂觀開朗的他，最大願望是當警察，屏東警分局獲悉後，邀請他到萬丹分駐所當「一日警察」，阿安圓夢開心不已。

屏東警分局上月接獲Make-A-Wish Taiwan喜願協會來函，請警方協助完成一名患有重大疾病孩童的心願，這位男童就是6歲的「阿安」（化名），阿安從小罹患法洛氏四重症，幼兒時期便歷經多次心臟修補手術。

請繼續往下閱讀...

充滿活力的阿安從小就相當崇拜警察，覺得警察英勇帥氣，是保護人民的正義化身，因此當服務他的Make-A-Wish Taiwan喜願協會問起願望時，阿安毫不猶豫說「我想成為警察！」。

屏東警分局接獲這項任務後，立刻著手幫他一圓夢想，上（7）月中旬邀請他到萬丹分駐所展開一日體驗；當天阿安在母親及喜願協會社工、志工陪同下，穿上特別訂製的小小警察制服，前往分駐所，首先參觀分駐所的辦公空間與設施，接著搭上巡邏車和警察叔叔一起外出巡邏。

現今詐騙案件層出不窮，阿安也參與由員警演出的反詐騙宣導小短劇，劇中模擬如何幫助一般民眾辨識詐騙電話，以及如何機警應對詐騙手法，演出過程笑聲與掌聲不斷，阿安相當投入，興奮之情寫在臉上。

屏東警分局分局長林明波表示，能夠為阿安實現心願，是警方的榮幸與使命，希望這段特別的體驗，能在阿安的心中種下一顆堅強與希望的種子，激勵他持續勇敢面對人生的挑戰。

阿安在母親及Make-A-Wish Taiwan喜願協會社工、志工陪同下，開心前往萬丹分駐所展開一日警察體驗。 。（屏東警分局提供）

阿安在警察叔叔們陪伴下開心成為一日警察。（屏東警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法