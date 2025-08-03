引狼入室 男子借住友人家卻對其外孫女伸出狼爪

澎湖民風純樸，卻發生引狼入室強制性交。此為示意圖。（記者劉禹慶攝）

2025/08/03 14:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖蔡姓男子自2021年間借住女性友人家中（4樓半透天厝）3樓後面房間，而女姓友人兒子則與外孫及外孫女，居住在4樓。2023年4月26日下午女性友人外出，獨留外孫女在家中3樓前面房間內打掃，蔡男明知當時外孫女就讀國小，未滿14歲，竟對其強制性交，經澎湖地檢署以妨害性自主提起公訴，澎湖地方法院一審處有期徒刑8年6月，可上訴。

判決書指出，蔡男違反外孫女意願，徒手抓外孫女之手觸碰自己生殖器，再摸其胸部，另拉開外孫女短褲與內褲後，強制性交得逞。嗣蔡姓男子友人來電，蔡才穿起褲子，返回其房間內，收拾東西離開出門喝咖啡。

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案經外孫女及其父親訴由澎湖縣政府警察局，移送台灣澎湖地方檢察署檢察官偵查起訴。庭審中蔡男辯稱沒有對外孫女指交、性交，碰觸其胸部是因為失去平衡不小心碰到的。但外孫女對過程指證歷歷，還能說出蔡男接獲友人電話喝咖啡等事實，同時蔡男與女孩對話內容被女孩哥哥聽見，才讓案情曝光。全案為澎湖地方法院112年度侵訴字第7號案件，於2025年7月30日判決。

桂祥晟律師表示，依照最高法院99年第7次刑庭決議，對7歲以上未滿14歲者爲性交，若有合意，適用刑法第227 條第1項，若無合意，則適用刑法第222條第1項2款。本案即屬無合意的情形，應處7年以上有期徒刑。

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澎湖民風純樸，卻發生引狼入室強制性交。此為示意圖，非案發地點。（記者劉禹慶攝）

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