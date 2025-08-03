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    桃園警地下道包抄攔截噪音車 青少年無照又遮車牌重罰逾萬元

    桃園市桃園區富國路3日凌晨2點多，出現青少年群聚騎乘改裝噪音車夜遊，警方獲報進行攔截圍捕，在富國路地下道將所有人攔下。（擷取自警察之聲臉書）

    桃園市桃園區富國路3日凌晨2點多，出現青少年群聚騎乘改裝噪音車夜遊，警方獲報進行攔截圍捕，在富國路地下道將所有人攔下。（擷取自警察之聲臉書）

    2025/08/03 14:36

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區富國路3日凌晨2點多，出現青少年群聚騎乘改裝噪音車夜遊，桃園警分局埔子派出所獲報進行攔查，同時通報勤務指揮中心調度交通快打警網包抄攔截，在富國路地下道將所有人攔下，有騎士看到警察想掉頭已來不及，警方盤查過濾後，分別依照無照駕駛、違規停車、遮蔽車牌、排氣管變更未向監理單位申請登記等當場告發，其中1人因無照駕駛加上遮蔽車牌被開單，當場噴飛1萬多元。

    對此，桃園警分局交通組組長林健祥表示，暑假期間針對改裝排氣管噪音車、青少年無照駕駛、群聚危險駕車等危害交通秩序行為加強防制勤務，持續於熱點路段透過路檢及交通稽查，加強取締超速、無照駕駛、噪音車、危駕等交通違規。

    桃園警分局統計，今年舉發危險駕駛件數共274件，包括惡意逼車、超速40公里，「靜桃專案」實施後，截至今年7月底，在桃園區各熱點時段、路段加強警政蒐證通報改裝噪音車，移請環保局審查達6600件，另，環、警、監聯合稽查噪音超標且當場開立舉發單將近700件，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點加強拍照蒐證通報，以遏止改裝噪音車輛深夜擾民。

    分局長王智民表示，違規改裝排氣管未向監理單位申請變更登記、改裝車體設備、無照駕駛、蛇行、嚴重超速、逼車、任意減速、拆除消音器、以其他方式造成噪音、2車以上競速等項目，都是防制危險駕駛的執法重點，也與鄰近分局規劃區域聯防，例如富國路為蘆竹區進入桃園區的必經道路，常有改裝車聚集，甚至有些車輛會從事競速、競技等，都是相關分局加強巡邏路檢稽查的重點區域，並將滾動式規劃區域聯防路檢地點，如遇突發狀況，將發揮交通快速打擊機制，預防及遏止噪音車擾寧及危險駕車情事發生，也會不定時以口袋封鎖方式進行包夾攔截、圍捕，強力取締相關違規。

    桃園警分局員警於富國路地下道攔截包抄改裝排氣管噪音車，相關交通違規均當場告發，變更排氣管，則照相通報環保局檢驗噪音。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局員警於富國路地下道攔截包抄改裝排氣管噪音車，相關交通違規均當場告發，變更排氣管，則照相通報環保局檢驗噪音。（記者鄭淑婷翻攝）

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