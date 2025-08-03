8旬婦稱外甥重病領百萬現金 警發現這些疑點守住養老金

金婦外甥生重病需提領百萬現金，行員察覺有異通報警方到場了解。（記者陸運鋒翻攝）

2025/08/03 12:49

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市金姓老婦人到大安區某銀行，稱外甥因生重病急需用錢，要提領百萬元現金，行員察覺有異通報警方到場詢問，但金婦不但說詞矛盾，且無法提供病況及醫院名稱，才發現是起詐騙事件，經員警好說歹說，才替她守住百萬養老金。

大安警分局羅斯福派出所長石騰今表示，已退休的81歲金姓婦人在7月下旬，跑到住家附近的中國信託商業銀行公館分行，一開口就要提領100萬元現金，行員進一步詢問後，金婦稱因胞姊兒子生重病急需用錢，行員聽聞認為有詐，便通報警方前來協助。

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警方指出，員警趕抵後，金婦起初情緒相當激動，且告知不需要協助，強調只是想幫助家人，但員警仍耐心勸說，請其提供醫院名稱、病況及胞姊電話時供查證時，金婦又改口稱是面對面聯繫，前後說詞不一，令員警高度懷疑她被詐騙。

警方說，經員警及行員耐心勸說，再翻出許類似假親屬詐騙案例，金婦才了解自己可能落入詐騙陷阱，最後決定放棄提領離去，成功守住100萬元養老金。

警方呼籲，詐集常假冒親友以「急需用錢」為由，要求匯款或提領現金，遇到此類情況，務必先透過電話或其他方式向家人查證，不要輕信陌生來電或訊息。

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