撕毀社區公告文書代價大 法官判拘30日

基隆地院近日審結，認定林男觸犯毀棄文書罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/08/03 12:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市某社區一名林姓住戶因長期不滿電梯磁扣感應器運作不良，竟於去年4月26日下午，在電梯內將社區管理委員會張貼的委員改選公告撕毀。管委會人員發現後，報警處理，調閱監視器揪出林姓住戶。基隆地院近日審結，認定林男觸犯毀棄文書罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

檢警調查，住在中正區某社區的林姓住戶因不滿社區內C棟電梯磁扣多次運作不良，且多次向管理委員會反映均未獲得處理，案發當時見電梯內有管理委員會張貼得委員改選公告，竟直接將該公告撕毀，導致該文書不堪使用。

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管委會副主委發現公告遭到毀損後，即刻報警處理，並調閱電梯內監視器，最後確認是林姓住戶撕毀，對其提告。

林姓住戶到案後，向檢警坦承，自己有在電梯內將管委會公告的文書撕毀，並帶回家中丟棄。檢察官偵訊後，依涉犯毀棄文書罪將林男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，林男縱使對管理委員會有何不滿，均應以理性解決紛爭，卻擅自撕毀社區公告，已觸犯毀棄文書罪；考量其犯罪動機、目的、手段、所生損害，及其再犯可能性極高，判處拘役30日，得易科罰金，全案仍可上訴。

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