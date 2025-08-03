桃園4高中生戲水被浪捲走2失蹤 海巡與消防動員直升機持續搜救

海巡署巡防區指揮部今天清晨起持續派員搜救2失蹤高中生。（海巡署提供）

2025/08/03 12:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市4男1女都是16歲的高中生昨（2）日傍晚在大園區竹圍漁港南堤海邊戲水，下水的4名男高中生都被浪捲走，其中2人被海流帶到礁石區幸運獲救，鄭姓、林姓2名高中生被浪捲到外海，至目前仍尚尋獲，家屬焦急不已；海巡署第三巡防區指揮部會同桃園市消防局今天上午持續搜救，並持續協調偵搜直升機自松山機場起飛在事故海域上空協助搜尋。

桃園市政府消防局昨天下午5點25分接獲報案指有民眾被浪捲走，甚至已有人飄到外海，119勤務指揮中心立即竹圍消防分隊等單位派員趕往救援，也通報海巡署第3巡防區指揮部。

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消防局指出，4男1女5名高中生昨天到竹圍漁港南堤戲水，其中女高中生沒下水，4名男高中生都下水，卻遇上大浪全被捲走，鄭姓、林姓男高中生疑飄到外海目前仍失蹤，而林姓與潘姓男高中生被海流帶到礁石區後，由2名外籍移工協助救起。

昨晚入夜後風浪增大，消防局的2艘橡皮艇暫時停止搜尋，改岸上搜巡；外海由海巡署派遣艦隊分署第2、第12海巡隊巡防艇、協調空偵機自松山機場起飛增援，另動員沙灘車、熱顯像車投入搜救行動。

失蹤的2名高中生至今天上午仍未尋獲，桃市消防局與海巡署第3巡防區指揮部今天清晨天亮後持續派員加強搜尋，消防局並加派人力於岸邊擴大搜尋範圍；海巡署除派遣船艇持續在外海搜尋，同時也協調空偵機持續到事故海域搜尋，但至中午仍然尚未尋獲2失蹤學生。

海巡署與桃園市消防局上午持續協調空中偵察直升機到事故海域上空搜尋。（記者余瑞仁翻攝）

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