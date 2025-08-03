天兵車手想吞詐款被逮正著 馬國男判刑1年

馬來西亞籍陳姓男子密謀「黑吃黑」，被警方逮捕後聲稱，是想拿詐款向馬國駐台外交人員求援。示意圖。（圖由警方提供）

2025/08/03 14:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕馬來西亞籍陳姓男子今年2月以觀光身分入境台灣，加入詐騙集團擔任車手，但他卻與黃姓、楊姓2名同鄉密謀「黑吃黑」，未料被警方逮捕，陳男聲稱，是想拿詐款向馬國駐台外交人員求援。彰化地院審理，陳男依詐欺未遂及參與組織犯罪，判處1年有期徒刑，期滿驅逐出境，2名同鄉則因證據不足獲判無罪。

判決書指出，陳男（28歲）今年2月以觀光名義來台後立即加入以「柚子」、「特懷」為首的詐騙集團，假冒銀行職員，再佯裝警察，以「帳戶涉刑案需監管」為由，誆騙被害人繳交50萬元保證金。3月17日晚上，陳男與同鄉楊男、黃男前往彰化縣伸港鄉某超商，準備與被害人面交，不過對方早已報警，現場布下埋伏，當場將其逮捕。

請繼續往下閱讀...

黃男供稱，得知陳男被騙，所以來協助取款，並計畫「黑吃黑」，搶走贓款，再請求馬國駐台外交官協助處理護照與離境問題，沒想到陳男取款時被逮。楊男則說，對整起犯案過程毫不知情，只是隨行陪伴。

法官審理時，從陳男手機發現，確實參與詐騙組織並實際行動，雖未實際詐得款項，但與詐團共謀、擔任車手角色明確，行為構成3人以上共同詐欺未遂罪及參與犯罪組織罪，考量其坦承不諱，判處有期徒刑1年，刑滿後驅逐出境，而黃、楊2人則因證據不足獲判無罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法