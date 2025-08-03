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    網聚醉酒遭性侵還口爆 女大生身心受創憤提告 男網友判4年刑

    新北地方法院近日審結，認定男網友對女大生觸犯乘機性交罪，判處有期徒刑4年。（記者吳昇儒攝）

    新北地方法院近日審結，認定男網友對女大生觸犯乘機性交罪，判處有期徒刑4年。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/03 14:19

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名19歲女大學生2022年5月間透過交友軟體結識一名男網友，該名網友於同年12月利用Instagram（IG）與女大生相約在某餐酒館聊天飲酒。未料，女方不勝酒力，被男方帶回家中性侵。女方感覺遭到侵犯，憤而對男網友提告。新北地方法院近日審結，認定男網友觸犯乘機性交罪，判處有期徒刑4年。

    檢警調查，兩人透過網路認識後7個月，男網友便約女大生到餐酒館見面。案發當時，因女方喝醉，遭男網友撿屍帶回家，途中多次跌倒，導致女大生四肢多處受傷。

    男方將人帶回住所後，趁其泥醉無法反抗，進一步性侵，最後還將精液射進女方口腔，再帶對方到廁所吐掉。

    檢察官偵訊後，認定男網友趁女方泥醉無意識的情形下，對其進行性行為，已涉犯乘機性交罪，依法將他起訴。

    法院審理時，男網友則辯稱與女大生是兩情相悅發生性關係，並無乘機性交情形，而其辯護人也宣稱，若女方當時喝醉，為何能夠敘述案發過程，且於性交過程中具配合與自理能力，難認違反其性自主意願；此外，於案發之後被害女子並未立即驗傷報警還曾返回該處，與當事人IG對話互動均正常，與性侵受害者反應明顯不符，應是不滿被索討餐酒館費用，有所不滿，憤而提告。

    法官則認為，性侵害相關事件，本就難以啟齒，加上雙方並不熟識，且被害人僅為大學生，涉世未深，不知是否會引發對方報復，因此感到震驚、茫然失措，是否要向他人求助、報警追訴或採取任何保護自身權利措施，自會猶豫斟酌。

    此外，被害女子證稱，兩人僅透過網路結識大約半年，案發當時方初次見面，對男網友並無好感，也沒發生性關係意願。反觀男網友趁其泥醉，多次拍下其酒醉照片，讓被害人感到畏懼。承受壓力半年後，才去看身心科，並勇敢報警處理。

    法官認定，該名男網友利用女大生酒醉後無法抗拒，乘機對其性交，且犯後也未承認犯行，並未達成調解或尋求原諒，考量其經濟生活狀況、手段、目的等，依乘機性交罪判處該名男網友有期徒刑4年，全案仍可上訴。

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