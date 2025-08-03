艋舺風雲》萬華黑幫勢力分庭抗禮 宮廟遶境成角頭競逐場

近年，隨著遶境文化的興起，被列無形文化資產的「青山王祭」遶境，意外成為萬華角頭間與外來幫派地盤和展現實力的擂台。（資料照）

2025/08/03 13:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕近年在政府掃黑、利益衝突、幫派內鬨下，台北市萬華區黑道勢力，目前暫由「頭北厝」、「華西街幫」、「芳明館」、「萬國幫」四大角頭分庭抗禮。宮廟遶境活動，現今也意外的成為黑幫檯面上的競逐場，映照出黑幫角頭路的更迭滄桑

「萬國幫」：盤據西門町舞廳、紅包場，2022年爆發內訌。大佬邱國隆因旅館糾紛被內部大哥漠視，憤怒下槍擊時任青山宮副主委，亦是萬國幫前幫主的許文旭等4人後自戕，暴露出權力接班的矛盾。

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「芳明館」：2024年6月，芳明館大哥兼青山宮主委黃清源，他經營的公司先後遭到槍擊恫嚇，牽扯出大同區威震集團角頭吳明達，僅為面子和為利益糾紛便買兇殺人，驚動警政高層掃黑，勢力受挫。

「華西街幫」：與頭北厝分據華西街兩側特種行業，強制店家高價採購酒水餐具，每月獲利可達5、6百萬元，有著最穩固收入來源。但內部暗潮湧動，幫眾曾企圖引入外力企圖奪權。

「頭北厝」：雖掌控梧州街、西園路等地逾3百家阿公店酒水與伴唱機生意，主力已轉向企業化經營。但青壯派角頭「目鏡」，因沉溺阿公店美色被淘盡家產，顛倒落魄，由社會局出面安置。

期間，竹聯幫仁堂以「弘仁會」企圖搶進艋舺，成員個個頂藉大光頭和刺青，異常兇猛強悍，對角頭造成震撼。但適巧政府全面清剿竹聯幫，意外的幫萬華江湖勢力由動盪回歸穩定。

近年，隨著遶境文化的興起，被列無形文化資產的「青山王祭」遶境，意外成為萬華角頭間與外來幫派地盤和展現實力的擂台。各方爭設「紅壇」接駕拚排場，被喻為「黑幫嘉年華」。

各幫透過鞭砲陣仗、陣頭停留時間長短，彰顯人脈與動員力。若能擔任爐主或宮廟委員，象徵地方影響力獲得認可。近年更吸引外省掛與外縣市角頭插旗，成為檯面下較勁戰場。

面對角頭勢力滲透民生與宗教，檢警今年擬用「國安法」壓制幫派，迫使多名大哥暫避風頭。萬華在地人直言，傳統暴力討債模式已難生存，企業化經營已成角頭營生的新課題。

正如看盡萬華風光歲月的資深刑警認為，當廟埕紅壇的硝煙散去，角頭興衰映照的不只是地盤爭奪，更是時代洪流下的生存法則。

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