艋舺風雲》傳身體欠佳地方嘸頭人 78歲「細漢他Ｋ」防奪權用這招

北市萬華梧州街「艋舺金義宮」，6月下旬便以供奉的蕭府王爺聖誕慶典當日賓客眾多，警方大陣仗蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/03 13:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華艋舺地方角頭中最具代表性的人物華西街幫老大「細漢他Ｋ」呂榮輝，近期被傳言暗指年近八旬的他「健康欠佳、消失很久」，不過，日前「艋舺金義宮」舉辦「蕭府王爺聖誕慶典」，席開200桌大宴各方賓客，他高調現身，蒐證的警方解讀，呂應是欲藉此弭平流言，及化解一場可能的艋舺角頭奪權風暴。

「華西街幫」盤踞北市萬華華西街與梧州街逾一世紀，其間，創幫大佬「細漢他Ｋ」就掌控達數十年之久，他的角頭江湖地位自然不可言喻。連企圖整合吞併本省掛勢力的天道盟，都對他敬畏三分。

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他在14年前突然隱退，結果有著同地緣關係的「芳明館」、「頭北厝」，陸續有侵軋地盤和侵蝕勢力的動作。期間，不乏有人引入「他區勢力」或「以下犯上」的情況，槍擊、鬥毆、火併不斷發生。

尤其近年萬華區特種行業生態驟變，在新生代角頭運營下，中、泰、越、菲的賣淫女子大量進駐；德州撲克、妞妞、網路博奕居間側應，「老派」勢力無法順應承接，新舊地頭對抗早已隱然成形。

近年，艋舺地頭上流言紛紛，指長期未曾露面的「細漢他Ｋ」身體狀況極差，等同暗指「華西街幫」已無龍頭老大。

果然，位在北市萬華梧州街「艋舺金義宮」，6月下旬便以供奉的蕭府王爺聖誕慶典為由，廣撒請柬，席開200桌大宴各方賓客，當日，國內具份量的黑道分子均到場致意，天道盟主「鐵霸」曾盈富也是座上賓。高齡78歲的「細漢他Ｋ」，身穿宮廟榮譽理事頭銜的背心現身。

因當天大批黑幫人士聚集，警方派員蒐證，認為呂高調現身，應是要弭平江湖流言，也順勢利用宮廟慶典，化解掉可能的角頭爭霸風暴。

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