艋舺風雲》「細漢他Ｋ」の江湖路 華西街角頭到都市建商

「細漢他K」呂榮輝（右2）的綽號，來自於他的身型和個性；台語的「細漢」意指小個子或小輩，「他K」則是日文「武（take）」，總合起來便是「小個頭的勇武者」。（資料照）

2025/08/03 13:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕「細漢他K」呂榮輝的綽號，來自於他的身型和個性；台語的「細漢」意指小個子或小輩，「他K」則是日文「武（take）」，總合起來便是「小個頭的勇武者」。

「細漢他K」17歲混跡萬華區「後菜園」，在華西街上以收取攤販及店家保護費圍事為主要活動。後因殺人案入獄管訓7年。出獄後回華西街、廣州街，以「華西街」名號形成一個新的角頭勢力，與地緣錯綜的「芳明館」、「頭北厝」互相抗衡。

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艋舺阿公店主要集中在梧州街沿線，這條不過一公里的狹窄街道，等同銷金窟又是聚寶盆，極盛時期有多達近4百家阿公店，和各類色情行業廁身其間。豐厚的地下利益引得角頭間彼此爭伐。個性強悍的他抓住時機崛起。

這三大角頭為避開警方注意，以提供阿公店毛巾、冰塊、乾料、酒類等，實則變相收取保護費。當時，被併列為艋舺三大角頭。「細漢他K」躋身上位，話水結凍。

1997年，北市廢除公娼，強力掃蕩「寶斗里」風化區，芳明館因內訌不斷勢微，「細漢他K」逐步取代削弱芳明館，因發展態勢超過角頭規模，被警方改稱為「華西街幫」。

2009年「細漢他K」被警方以涉嫌經營應召站、收保護費及暴力討債等罪嫌逮捕。時年61歲的他，另再被指控於2006、2007年，因土地仲介利益分配糾紛涉嫌恐嚇。他雖表示是被栽贓，但仍被依多項罪嫌送辦。

2010年4月，三大角頭聯名以「艋舺」名義，出席縱貫線教父「憨面」出殯儀式，高調行為再度引起警方高度關注。感受到危險的他對外宣稱金盆洗手，轉從事都市更新開發。還與演藝圈靠近，淡化昔日江湖兄弟的味道。

事實上，艋舺地區近十餘年來新興的許多房屋建設、土地規劃案，土方都有他的身影廁身其中，也靠著他的地頭人面才得以推動。從打打殺殺的日子轉變為都市建商。

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