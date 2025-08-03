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    疑打瞌睡自撞 跑車駕駛一度受困車內

    林姓男子駕駛要價200多萬的跑車，行經烏日區中山路時失控自撞，因車門卡住受困車內，消防人員破壞車門救援。（記者陳建志翻攝）

    林姓男子駕駛要價200多萬的跑車，行經烏日區中山路時失控自撞，因車門卡住受困車內，消防人員破壞車門救援。（記者陳建志翻攝）

    2025/08/03 12:32

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市1名26歲林姓男子，今天凌晨4點多開著新車要價200多萬的Toyota GR Supra跑車，行經烏日區中山路時，疑因打瞌睡加上天雨路滑，失控自撞路邊廣告看板及電箱，一度受困車內，所幸經消防人員破門救出送醫，僅全身多處擦挫傷無大礙，詳細肇事原因仍需調查釐清。

    這起自撞車禍發生在今天凌晨4點42分左右，當時林姓男子（26歲）駕著新車要價200多萬的Toyota GR Supra跑車，沿烏日中山路往市區方向行駛，行經榮泉路前時，車子卻失控自撞路邊的預售屋廣告看板及電箱，林男並受困車內。

    台中市消防局獲報，立刻派遣烏日分隊出動6名消防人員到場搶救，到場發現林男的自小客車車門變形受困車內，立刻使用破壞器材破壞車門協助脫困，將全身多處擦挫傷，意識清楚的林男救出送醫，所幸沒有生命危險。

    烏日警方初步調查，林男自稱因想睡覺及天雨路滑，導致車輛打滑失控自撞，經酒測後並無酒精反應，全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因仍待調查釐清。

    林姓男子駕駛要價200多萬的跑車，行經烏日區中山路時失控自撞，因車門卡住受困車內，消防人員破壞車門救援。（記者陳建志翻攝）

    林姓男子駕駛要價200多萬的跑車，行經烏日區中山路時失控自撞，因車門卡住受困車內，消防人員破壞車門救援。（記者陳建志翻攝）

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