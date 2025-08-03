瞬間反應！轎車突自撞分隔島側翻 休旅車險遭波及「神閃」

五十歲婦人駕車行經台南北區北安路一段一處路口不慎自撞分隔島後翻車，婦人臉部有一些擦挫傷。（民眾提供）

2025/08/03 11:31

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名50歲婦人2日下午3點許駕駛轎車行經北區北安路一段1處路口時，疑未注意車前路況，竟沿內側車道通過路口時自撞分隔島後翻車，同向1輛休旅車驚險瞬間及時右偏閃過、沒被波及。有網友說，這休旅車駕駛反應快、展現神閃技，免去無妄之災。

案發時，這名50歲婦人駕駛1輛豐田牌轎車行經北安路1段西向東直行時，到與北安路一段176巷路口時，當時雨勢不大，婦人車子走內側左轉與直行車共用的車道往前直行，在路口時竟撞上對面的道路分隔島，婦人車子應聲往右側翻。監視影像顯示與婦人車子同向、緊鄰的1輛休旅車，緊急向右偏行，沒被婦人的車子波及。

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警、消人員到場查處，50歲婦人臉部有些擦挫傷，送醫治療後無大礙；沒有酒駕情形，確切肇事責任由轄區南市警五分局調查釐清。警方提醒民眾駕駛車輛應隨時注意前方路況，保持警覺與即時反應，以確保自身及其他用路人車的安全。

五十歲婦人駕車在台南北區北安路一段一處路口自撞分隔島後翻車（左），險波及一旁同向的一輛休旅車（右）。（民眾提供）

五十歲婦人駕車行經台南北區北安路一段一處路口不慎自撞分隔島後翻車，婦人臉部有一些擦挫傷。（民眾提供）

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