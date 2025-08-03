「猜猜我是誰」挖坑！保全男好心借帳戶 險背債吃官司

王男到銀行準備申貸百萬元。（圖由警方提供）

2025/08/03 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕1起看似單純的好心借帳戶舉動，差點讓男子背上百萬債務、還可能涉入詐團洗錢鏈吃上官司、賠掉未來9年人生！所幸銀行行員機警通報，員警犀利識破詐團手法，及時阻止男子貸款並成為人頭帳戶，成功攔阻1場結合「猜猜我是誰」的「假舊識求援」詐騙陷阱。

台中市第一分局今說明該起阻詐案例，民權所上月底獲報轄區銀行有民眾疑遇詐，員警陳毓倫及孟繁安迅速趕抵現場，經了解，行員稍早發現王姓保全員（32歲）準備申辦高達百萬元貸款，卻對貸款用途說詞反覆、神情緊張，甚至連手機對話紀錄都無法提供，行員察覺異狀，立即啟動警銀聯防機制。

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經查，王男帳戶日前接連收到1.5萬元及3萬元匯款，來源卻為不同帳戶，原來，王男先前任職保全公司時，曾出於同事情誼，將自己其中1個帳戶借給同事A男作為「薪轉帳戶」，後來他轉職到另家保全公司，卻早已忘了這樁舊事。

近期，王男突然接獲「猜猜我是誰」詐騙電話，對方自稱是當年那位A男，還以「換手機」為由加LINE聯繫，幾天後假冒A男誆稱，公司老闆因誤匯薪資導致帳戶溢領達100萬元，要求A男必須償還，否則將以挪用公款名義提告，王男一時信以為真，又擔心自己帳戶真的出問題，向對方強調「錢還清就還我帳戶存褶」後到銀行申辦百萬貸款「代還」。

警方直指這是典型詐騙模式，王男差點成為人頭帳戶替詐團洗錢，不僅面臨長達9年的還款壓力，還可能涉入不法金流背負刑責風險，所幸及時阻詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方及時阻止王男貸款並成為人頭帳戶。（圖由警方提供）

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