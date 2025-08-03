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    桃園觀音兇殺案釀2死 兇嫌疑因財務糾紛殺2人後跳樓逃逸落網

    桃園市觀音區仁德街民宅發生2死凶殺案，大園警分局觀音派出所據報處理。圖與案情無關。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市觀音區仁德街民宅發生2死凶殺案，大園警分局觀音派出所據報處理。圖與案情無關。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/08/03 10:35

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市昨（2）日凌晨發生一起兇殺案釀成2人死亡，47歲陳姓兇嫌疑因債務糾紛，持刀闖入觀音區仁德街民宅內，對著45歲盧姓男子及38歲林姓男子猛刺數刀，行兇後從2樓跳下企圖逃逸，警方與消防人員獲報趕抵現場，發現陳嫌因腳傷滯留現場將他逮捕；被砍殺的盧男、林男身上多處刀傷、現場已無生命跡象，經送醫急救均告不治，陳嫌已由警方依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    警方初步調查，陳男昨天凌晨持刀突闖觀音區仁德街民宅，先在2樓房間內衝向林男對著胸口猛刺數刀，林男被殺倒地後，陳又闖入廁所內，對躲在內的盧男連續揮刀刺殺，陳男行凶後從2樓跳下企圖逃離現場，但因雙腳受傷無法行走滯留路邊，被獲報趕抵的員當場逮捕。

    警方與消防人員進入屋內發現現場血跡斑斑，走道與房間地板被染滿血跡，林男頭部、胸口及四肢多處刀傷、臟器外露，倒臥房內已無生命跡象，經送往聯新醫院急救宣告不治；盧男胸口與四肢多處穿刺傷及刀傷，倒在浴室內血流滿地，送往衛生福利部桃園醫院新屋分院急救也宣告不治。

    據了解，警方訪查得知陳男與2死者為友人關係，盧男與林男同住該處民宅，2人與陳男疑有財務糾紛，陳男疑因積怨而於凌晨蓄謀持刀登門行兇，且刀刀刺殺人體要害，顯有強烈殺機欲置2人於死地。案由警方持續調查陳嫌行凶動機、過程與債務細節，並已報請桃檢檢察官相驗被害人遺體，訊後將陳男依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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