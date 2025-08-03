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    首頁　>　社會

    恐怖情人想復合……他不只跟蹤、騷擾還毆打前女友

    男子毆打前女友，竟還多次跟蹤、騷擾要前女友接電話。圖為苗栗地院。（資料照）

    男子毆打前女友，竟還多次跟蹤、騷擾要前女友接電話。圖為苗栗地院。（資料照）

    2025/08/03 11:10

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕邱姓男子與小依（化名）原為男女朋友，一度甜蜜同居，2人後來於前年3月間分手，但邱男仍想復合，多次跟蹤、騷擾小依，甚至連小依到驗車廠驗車都見到邱男質問「為何不接電話、回訊息？」且邱男與小依發生爭執後曾毆打小依，小依深感不安報警，苗栗地方法院法官近期審理後，認為邱男違反家暴傷害罪、跟蹤騷擾防制法，應執行拘役80日，如易科罰金，以1000元折算1日。

    邱男與小依分手後，邱男仍想復合，分手不久後即跟蹤小依至驗車廠，並出現在休息室窗口質問小依為何不接電話、不回訊息？不久後於同年4月初又在小依下班地點堵人並再度質問小依為何不回應；小依雖盡力躲避，但邱男仍未消停，之後邱男於同年5月份傳送「你越是不說話越好」郵件給小依，讓小依不堪其擾報警。

    另外，邱男與小依屬於家庭暴力防治法所指家庭成員關係，小依稱曾遭邱男毆打導致背部受傷。苗栗地院法官審理後，認為邱男僅因細故便徒手傷害小依，且違反小依意願跟蹤騷擾，導致小依惶恐度日，故依法判刑。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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