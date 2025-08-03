花蓮廢豬寮大火燒光光 幸無人傷亡

花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區一間廢棄豬寮昨深夜發生大火，由於現場堆積很多雜物以及易燃物，現場火勢非常猛烈。（義消蔡哲文提供）

2025/08/03 10:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區一間廢棄豬寮昨深夜發生大火，由於現場堆積很多雜物以及易燃物，現場火勢非常猛烈，消防隊抵達時已經全面燃燒，所幸沒有人員受困，由於火場範圍非常大，消防人員一直打到今天凌晨1點多確定沒有殘火才離開，詳細的起火原因將進一步調查釐清。

花蓮消防局第二大隊長高子翔說，昨晚接獲報案指出在魚池地區有鐵皮屋發生大火，消防車抵達的時候已經全面燃燒，鐵皮屋頂也被燒穿，由於燃燒面積很大約三百多坪，出動總共包含壽豐、吉安、花蓮及特搜大隊鳳林等支援單位；屋主表示裡面當倉庫使用沒有人員在屋內，下午的時候有電焊施工，但施工完畢已經很久，怎麼會深夜才起火？消防局火調人員會進行了解。

花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區一間廢棄豬寮昨深夜發生大火，由於現場堆積很多雜物以及易燃物，現場火勢非常猛烈。（義消蔡哲文提供）

花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區一間廢棄豬寮昨深夜發生大火，由於現場堆積很多雜物以及易燃物，現場火勢非常猛烈。（義消蔡哲文提供）

花蓮縣壽豐鄉共和村魚池地區一間廢棄豬寮昨深夜發生大火，由於現場堆積很多雜物以及易燃物，現場火勢非常猛烈。（義消蔡哲文提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法