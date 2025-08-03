越南移工將同鄉砍成重傷潛逃 5年後換新護照入境被逮判5年6個月

阮姓越南移工持菜刀將同鄉砍成重傷潛逃，5年後換新護照入境被逮判刑。示意照，非本案凶器。（記者李立法攝）

2025/08/03 09:51

〔記者李立法／屏東報導〕阮姓越南籍移工因細故持菜刀將同鄉杜姓室友砍成重傷潛逃出境，經過5年之後，阮男重新更換護照搭機來台，警方發現阮男通緝身分，隨即逮捕送辦，屏東地院依殺人未遂罪判處阮男5年6個月徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。

阮男2019年與同鄉的杜男受僱於屏東一家食品公司並同住宿舍寢室，兩人感情不睦，阮男因不滿杜男將宿舍房門上鎖，竟憤持菜刀將杜男砍成重傷，杜男血流如注負傷逃出宿舍，倒臥路旁被民眾發現送醫救回性命，阮男行凶後隨即潛逃出境，事後阮男透過越南妻子與杜男在越南的家屬以25萬元達成和解，經過5年之後，阮男以為事過境遷，重新更換護照，於去年12月間搭機來台，警方發現他的通緝身分，一下飛機就將阮男逮捕送辦。

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屏東地院認為，阮男持菜刀朝躺在床上的杜男頭部揮砍，杜男以手抵擋，導致左前臂韌帶被砍斷，腰部及背部也被砍傷，杜男負傷逃出宿舍幸被路人發現即時報警，才未發生殺人既遂結果，阮男犯罪手段凶殘，雖與被害人家屬達成和解，但犯後潛逃躲避刑責，實屬不該，不予減刑，依殺人未遂罪判刑5年6個月。

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