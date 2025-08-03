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    男子投資遭詐騙180萬元 車手竟是自願役現役軍人

    警方逮捕車手吳男，發現其竟為自願役現役軍人。（圖由民眾提供）

    警方逮捕車手吳男，發現其竟為自願役現役軍人。（圖由民眾提供）

    2025/08/03 09:42

    〔記者歐素美／台中報導〕40歲張姓男子透過臉書加入LINE「財富計畫」投資群組，陸續投資180萬元，想取回2878萬元獲利時，詐團要求交付「10%愛心捐款」，始驚覺受騙，因此報警並聯手警方逮獲前來收取贓款的車手吳男，警方發現22歲吳男竟是自願役現役軍人，妄想賺外快而在網路找「偏門工作」，目前已遭羈押起訴。

    張姓男子（40歲）透過臉書加入LINE暱稱「財富計畫」投資群組，經客服以「穩賺不賠」等話術引誘購買黃金套利，張男見假網站頁面保證獲利的高報酬成果，陸續以匯款或面交方式投入新台幣180萬元，待想取回2878萬元獲利時，對方卻要求交付「10%愛心捐款」，張男始驚覺受騙，於是報警。

    張男與警方合作，於6月11日與詐團相約於大雅公園涼亭面交，當車手到場時，警方即上前逮捕，然發現車手吳男（22歲）竟是1名自願役現役軍人，吳男原本有穩定的5萬元月薪及大好軍旅生涯，卻因妄想賺外快而在網路「偏門工作」社群尋找工作，依詐騙集團指示前往向不特定被害人偽簽合約及收款。

    吳嫌落網當日即遭台中地方法院裁定羈押，台中地方檢察署檢察官依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌起訴，再依詐欺犯罪危害防制條例求刑加重二分之一，現由法院審理中；警方表示，吳男因此恐遭國軍汰除，得不償失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方當場逮捕車手吳男。（圖由民眾提供）

    警方當場逮捕車手吳男。（圖由民眾提供）

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