「禮讓」警車？女騎士綠燈也不走 被抓包酒駕

呂女被終被警方攔查取締。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/03 09:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市43多歲呂姓女子深夜涉嫌酒後騎乘機車，行經信義路一處路口見左側有一組機車巡邏警力緩慢靠近，即使眼前是綠燈也緊張地不敢再往前行，反而引起停等紅燈的員警懷疑上前臨檢，她辯稱是「禮讓警車先行」，但掩不住濃重的酒味，經警方查出酒測值高達0.89mg/L，訊後被依公共危險罪嫌移送法辦。

台北市警中正一分局仁愛路派出所員警柳柏羽、楊家齊前天晚間10時左右執行交通執法勤務，行經信義路與紹興南街時，見停在信義路慢車道上的女機車騎士，面前的交通號誌是綠燈卻不駛離，時間長達10秒之久，警方直覺有異，隨即鳴笛靠近 要求接受臨檢。

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盤查過程中，呂女辯稱見員警機車開啟警示燈應有緊急狀況，所以才暫停禮讓先行。自認聰明的她卻忘了她一身濃厚酒味，警方立即進行酒精濃度測試，測量結果酒測值竟高達0.89mg/L。隨即帶返派出所調查，訊後依公共危險罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

警方表示，餐敘場合如有飲酒，可多利用「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式返家，切勿投機取巧、以身試法，冒險駕車，以免造成無法挽回之遺憾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

酒後騎車的呂姓女子，即使自己已是綠燈，但見警方在左側嚇得不敢動彈。（記者劉慶侯翻攝）

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