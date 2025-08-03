電動車火災事故頻傳 中市統計︰電動自行車、微型電動二輪車居多

電動車火災頻傳，電動車火災事故頻傳，去年中市就發生電動巴土起火。（消防局提供）

2025/08/03 09:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近年來電動車起火事件不斷，民進黨中市議員陳雅惠表示，根據統計，台中市近5年累計發生66起電動車火災事件，其中電動自行車與微型電動二輪車占多數，而這些車輛停放都靠近住家，隨著電動車數量日增，市府應加強消防應變，更要加強電池的安全監管。

台中市政府消防局表示，消防局皆依轄區特性，配置各式電動車輔助滅火器材於各救災救護大隊，以迅速調派合適裝備器材前往現場救援。消防局也定期盤點外勤單位所需器材與裝備，並依各外勤大、分隊裝備器材現況充實搶救量能，以維護外勤消防同仁救災安全。

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市議員陳雅惠表示，根據台中市消防局統計，從2020年至2024年，台中每年平均約發生12至15件電動車火警，總計達66件。其中有57件為電動自行車與微型電動二輪車火災，且多數與移工使用族群有關，反映公共充電環境與設備管理仍存漏洞。

陳雅惠指出，2024年10月，北屯區一處戶外停車場曾發生9輛報廢電動公車連環起火事故，起因為鋰電池電氣故障。同年另有2起電動機車在熄火狀態下因電池電源線短路而起火；而電動自行車火警則多在夜間充電時發生，常與電池老化、設備未檢修有關。

她強調，鋰電池火災具有高溫延燒、再燃風險高等特性，尤其在地下室、樓梯間等密閉空間中，若未妥善應變恐釀重大災害，呼籲市府應儘速更新鋰電池火災的搶救SOP，明確處理熱失控與延燒狀況，同時全面升級滅火裝備，如泡沫滅火器、電池隔離罐與鋰電池收容袋，並下放至各消防分隊，提升第一線即時應對力。

此外，她也建議市府將電動車火災模擬演練納入基層常訓，並建立社區停車場與充電點的通報聯防機制。

台中市近年發生多起電動車火災事件，其中電動自行車與微型電動二輪車占多數。（記者蘇金鳳攝）

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