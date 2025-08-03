通緝犯遇盤查駕車衝撞 害警員遭拖行受傷判9個月

台北地院近日審結，認定黃男觸犯妨害公務執行罪，判處有期徒刑9月。（記者吳昇儒攝）

2025/08/03 08:33

〔記者吳昇儒／台北報導〕通緝犯黃柏霖今年1月22日下午，駕車行經台北市區時，發現警方正在路旁執行盤查勤務。黃男擔心身分曝光，先假意配合調查，緩慢降低車速後，再加速逃逸，撞上前方執勤的陳姓警員，還將他拖行數公尺。警方隨後將黃男逮捕，依法送辦。台北地院近日審結，認定黃男觸犯妨害公務執行罪，判處有期徒刑9月。

檢警調查，黃男案發時駕駛呂姓友人的車輛，行駛在台北市區內，見台北市警察局保安警察大隊在執行路檢，擔心自己通緝犯身分被警方查獲，先假意降低車速，緩慢駛至盤查受檢區，等盤查的員警降低戒心後，竟直接踩油門加速逃離路檢點。

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站在車輛左前方的陳姓警員不慎被逃逸車輛撞擊，遭拖行數公尺後跌倒，導致右側手肘擦挫傷、雙手掌擦挫傷、雙膝部擦挫傷，警方隨後將黃男緝捕到案。

檢察官偵訊時，黃男坦承有在逃逸時，衝撞站在車輛左前方的陳姓警員，且遭車輛拖行。檢察官訊後，依妨害公務執行等罪將黃男起訴。

法官審理後認為，黃男見警方執行路檢盤查勤務，因免其通緝犯身分遭察覺，竟對警員施以前揭暴行，藐視公權力，妨害社會公共秩序及公務員職務執行實不足取；雖然坦承犯行，但均未與受傷的陳姓警員成和解或賠償，故依妨害公務執行罪判處有期徒刑9月。

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