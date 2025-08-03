不滿被警察開罰單 碩士男持刀劃破警用機車座墊判2月

台北地方法院依觸犯妨害公務罪，判處蔡男有期徒刑2月，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

2025/08/03 08:34

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名蔡姓男子因不滿曾經被警察開單，竟於今年3月20日上午，行經某機車行附近，發現一輛警用機車待修，拿出美工刀將坐墊劃破。機車行見狀報警，調閱監視器，確認是蔡男下手後，將他移送法辦。台北地方法院近日審結，依妨害公務罪，判處他有期徒刑2月，考量蔡男坦承犯行且為初犯無前科，予以緩刑2年。

檢警調查，碩士畢業的蔡姓男子於案發前因不滿曾被警察開單，行經開機車行時，發現一輛待修的警用機車，竟拿出美工刀，朝坐墊割去。機車行老闆看見坐墊遭人破壞，趕緊通報警方，並調閱監視器，確認犯人身分後，將蔡男帶回偵辦。

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蔡男向檢警坦言，自己因為不滿違規被罰，見警用機車停在路旁停車格，才會拿美工刀割破坐墊洩憤。

檢察官偵訊後，認為警用機車已委請機車行託管，但蔡男卻持刀破壞，已涉犯「妨害公務罪章中的損壞公務員職務上掌管之物品罪」，依法將他起訴，並向法官聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，蔡男破壞該輛警用機車時，該車輛已委託機車行修繕，所犯之法應屬於「妨害公務罪章中的毀損公務員委託第三人掌管之物品罪」；蔡男犯後均坦承犯行，且為初犯，而該座墊價值約為1千元，也已賠償，考量其家庭經濟狀況等情狀，判處蔡男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

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