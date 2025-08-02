大雨視線差未增號誌害撞車？女闖紅燈肇事求國賠 法院駁回：還差40公分

周姓女騎士在大雨中騎車視線模糊，闖紅燈遭撞，主張依規定，號誌距離最右側車道不可超過12公尺，致生視覺漏洞，求償126萬，但法院實測為11.6公尺，合乎規定，無須增設，駁回國賠請求。（記者王捷攝）

2025/08/02 22:42

〔記者王捷／台南報導〕周姓女子在大雨中騎車視線差，闖紅燈與其他車輛碰撞，她主張最右側車道與號誌距離超過12公尺，卻沒有增設號誌，造成「視覺漏洞」，提起國賠訴訟，向台南市府與交通局求償126萬餘元，法院認為只有11.6公尺，還差40公分才有12公尺，所以設置合規，駁回請求。

2023年9月間，周女騎車行經東寧路時，大雨滂沱，她穿雨衣、戴安全帽視線模糊，剛轉彎進入路口未察覺燈號，與另一部自南向北行駛的機車相撞，造成第一及第五腰椎壓迫性骨折與外傷性第一腰椎骨折，必須長時間治療與休養。

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周女認為，該路口為20公尺的道路，實際有效道路約17至18公尺，最右車道與號誌距離超過12公尺，易形成駕駛死角，且交通局未於右側設置紅綠燈，違反號誌設置規範，導致事故發生。

法官審酌，現場遠端與近端左側均設有紅綠燈，距離與位置符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」，右側因連棟建物阻隔無法設置，交通局改採左側方案，並經會勘與地方協調取得共識，並非欠缺。

另外，依交通工程規範，號誌距離超過12公尺時才「應考慮」增設，且經過實測，號誌與最右側車道的距離是11.6公尺，還差40公分，不構成必須增設的條件，與周女主張不符。事故鑑定意見指出，周女行經路口時同向號誌為紅燈，可由地面停止線、右側巷口號誌及遠端左側號誌判斷，她未注意路況才釀成碰撞，事故主因是周女未注意過失，與號誌設置無關，所以駁回請求。

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