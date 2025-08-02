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    抓到了！開槍打中拖吊場女保全 台中無業男：5個月前機車被拖報復

    陳男（左）開槍後跑回家，警察（右）很快抓到他。（記者張瑞楨翻攝）

    陳男（左）開槍後跑回家，警察（右）很快抓到他。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/08/02 22:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市「文心拖吊保管場」今天（2日）被人持空氣槍濫射，2顆鋼珠打破警衛室玻璃，其中一顆擊中女保全手肘輕傷。台中市警局第四分局很快抓到無業陳姓男子，他聲稱，2月間機車被拖吊，害他找不到，到拖吊場詢問又沒有人可以回答他的問題，時隔5個月後開槍洩憤；全案依傷害與毀損罪法辦。

    警方調查，37歲陳男今天中午12點左右開車到拖吊場的警衛室旁，一陣亂射後立即逃逸，警衛室玻璃有兩處彈孔，地板遺留2顆鋼珠。24歲女保全的左手肘輕傷，她描述，聽到玻璃擊破聲，感覺左手肘疼痛，到中山醫學大學附設醫院就醫後無大礙。

    四分局專案小組迅速封鎖現場，鑑識小組採證後初步研判，鋼珠彈從保管場外的入口方向射入警衛室，調閱監視器畫面很快鎖定陳男，他作案後回家睡大覺，警方傍晚逮人。

    作案空氣長槍是陳男在豐原的生存遊戲店購置，至於動機，他宣稱是單純洩憤，今年2月機車被拖吊，地上留的拖吊訊息字跡不清，害他一度找不到機車，向拖吊場詢問，又是一問三不知，無人可以回答。不過，為何時隔5個月才開槍洩憤？仍待警方調查釐清。

    警方在陳男住處查獲空氣長槍。（記者張瑞楨翻攝）

    警方在陳男住處查獲空氣長槍。（記者張瑞楨翻攝）

    女警衛（保全）右手肘被鋼珠擊中，治療後無大礙。（記者張瑞楨翻攝）

    女警衛（保全）右手肘被鋼珠擊中，治療後無大礙。（記者張瑞楨翻攝）

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