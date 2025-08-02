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    首頁　>　社會

    4高中生桃園海邊戲水被浪捲走 2獲救2失蹤

    海巡署派員在竹圍海邊搜尋戲水被浪捲走的2名高中生。（海巡署提供）

    海巡署派員在竹圍海邊搜尋戲水被浪捲走的2名高中生。（海巡署提供）

    2025/08/02 22:22

    首次上稿 21:35
    更新時間 22:22（補充完整案情）

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕4男1女共5名都是16歲的高中生，今天前往桃園市大園區竹圍的桃園區漁會南堤海邊戲水，下水的4名男高中生都被浪捲走，其中2人被海流帶到礁石區幸運獲救，鄭姓、林姓2名高中生被浪捲到外海，深夜尚未尋獲，讓他們的家人非常焦急。

    桃園市政府消防局下午5點25分，獲報有民眾被浪捲走，甚至已有人飄到外海，竹圍消防分隊等單位派員趕往救援，也通報海巡署第3巡防區指揮部。

    消防隊員說，4男1女5名高中生今天到竹圍的漁會南堤戲水，其中女高中生沒下水，4名男高中生都下水，卻遇上大浪全被捲走，其中鄭姓、林姓男高中生疑飄到外海目前仍失蹤，另名林姓與潘姓男高中生，則被海流帶到礁石區後，由2名外籍移工協助救起。

    入夜後風浪增大，桃市府消防局的2艘橡皮艇已停止搜尋，改岸上搜巡；外海由海巡署派遣艦隊分署第2、第12海巡隊巡防艇、協調空偵機自松山機場起飛增援，另動員沙灘車、熱顯像車投入搜救行動。

    海巡署派員在竹圍海邊搜尋戲水被浪捲走的2名高中生。（海巡署提供）

    海巡署派員在竹圍海邊搜尋戲水被浪捲走的2名高中生。（海巡署提供）

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