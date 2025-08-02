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    每月償還後口袋僅剩1202元 欠債197萬擺攤男獲准更生

    石姓男子月收僅2萬7卻欠197萬元債務，法院核准進入更生程序，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    石姓男子月收僅2萬7卻欠197萬元債務，法院核准進入更生程序，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2025/08/02 21:04

    〔記者王捷／台南報導〕擺地攤賣椰子水的石姓男子，積欠近197萬元債務，他與星展銀行協商失敗後，依消費者債務清理條例聲請更生，法院認定他已無力清償，核准自8月進入更生程序。

    石男以前經營通訊行，有近8萬的營業額，但去年12月歇業後，改擺地攤販售椰子水，近5個月來，好的時候，營業額可以到5萬，但平均月營業額未超過20萬元，屬於小規模營業活動，但他有197萬元債務，還有70歲的父母要扶養。

    今年2月，石男依規定向台南簡易庭聲請與星展銀行前置調解，但對方提出分180期、年息5%、每月償還1萬2009元的方案，他因每月淨所得僅2萬7857元，扣除必要生活費1萬8618元及父母扶養費共8037元後，僅剩1202元，調解因此不成立。

    法院審酌，石男父母年邁且收入微薄，有扶養必要，他名下兩輛車齡分別為16年及26年，價值不高，也不足清償債務。以現有收入、財產及支出情況無法清償債務，符合申請更生程序的要件。

    台南地方法院因此裁准石男進入更生程序，未來將由司法事務官依收入、生活開支與扶養費用，計算每月可償還金額，擬定更生方案，依據「消費者債務清理條例」石男要在3至6年間清償債務，特殊情況最長可達8年，債務人只要依計畫履行到期，即使未全額清償，剩餘債務也可免除。

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