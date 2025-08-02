父公司年收剩2萬 兩兒聲請離婚母增扶養費被駁回 法官這樣認定

父親公司經營不善，去年收入僅2萬元，兩名未成年子女聲請母親提高扶養費，但法院認定變故與母親能力無關，且子女非離婚契約當事人，駁回聲請。（記者王捷攝）

2025/08/02 19:53

〔記者王捷／台南報導〕兩位未成年子女透過父親出面，主張父親公司年收剩2萬，聲請提高母親每月負擔的扶養費。但法官認定，子女不是父母離婚協議契約的當事人，因此無法依民法請求變更扶養費，裁定駁回。

民法1121條規定，雙方離婚後，若扶養的金額或方式在未來發生難以預料的重大變化，與當初約定或判決時的情況差距甚大，當事人可向法院要求調整。兩名子女因此主張，父親公司陷入困頓屬重大變化，聲請母親提高扶養費。

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兩位小孩的父母於2016年離婚，由父親扶養，但離婚協議約定，母親每月各支付兩人5000元扶養費。去年父親公司收入僅2萬元，已無法負擔現行支出。以2024年台南每人每月消費支出23618元計算，父母應各負擔一半，母親應改為每人每月11809元。

雖然父親公司經營不佳、收入驟減是重大變化，但離婚協議屬父母間的約定，屬民法契約的一種。在尊重契約自由原則的前提下，法院原則上不會直接修改該約定內容，而是要維護契約效力。子女並非離婚契約當事人，即使由父親代理，仍不具備直接變更契約的資格。

另外，民法1121條變更扶養的適用有一定條件。以本案來說，父親財務惡化影響的是自身負擔能力減少，可以作為減少自己負擔的理由，但不能因此向母親多要錢。家事法庭因此認為，未成年子女聲請欠缺法律基礎與適用條件，全案駁回。

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