土地公+警察聯名平安金幣發放 「嬌」點吸人龍風雨無阻秒殺

放發的女警成為全場「嬌」點。（記者陳彥廷攝）

2025/08/02 19:39

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州警分局和地方信仰中心福安宮合作，與神明「聯名」發放2000套平安紀念幣，事前宣導的模特兒顏值高引來轟動，今天下雨，2000套金幣仍在人龍進攻下一下子就發完。

「全國首創！」潮州警分局指出，為提升道安概念，推出看影片送平安金幣，吸引上千民眾擠在現場，土地公有保佑，發放過程中正好沒有下大雨，2000套金幣一掃而空。

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警方之前請來專業外拍model穿上制服拿起平安金幣行銷，成功吸引目光，造成轟動，排隊人龍聞風而來，一大早擠滿廟埕，不過，今天模特兒沒有到場，但發放的男、女警雖然低調，顏值依舊耀眼，成為另類活動插曲。

潮州警分局長林俊雄說，為有效降低事故發生率，苦思後認為透過短影音較能吸引民眾的注意力進而關注，因此蒐集轄區內因錯誤駕駛觀念造成的真實事故案例，拍攝短影片，開創YouTube「平安潮」頻道，讓民眾從實例中獲得正確駕駛觀念。

他說，特別感謝在地信仰中心福安宮併同推動，聯名加發平安金幣，期盼透過宗教結合社區力量讓「平安駕駛」成為每位用路人的共識，守護家園每一段安全回家的路，也呼籲用路人務必遵守路權，轉彎時停讓直行車，隨時注意行人及周邊車輛動態，共同維護行車安全。

警方與福安宮合作發放平安金幣，吸引上千人領取。（記者陳彥廷攝）

警方與福安宮合作發放平安金幣。（記者陳彥廷攝）

警方與福安宮合作發放平安金幣。（記者陳彥廷攝）

警方與福安宮合作發放平安金幣。（記者陳彥廷攝）

警方與福安宮合作發放平安金幣，吸引上千人領取。（記者陳彥廷攝）

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