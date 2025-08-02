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    兩度當庭揭「童年陰影」 子女無法擺脫家暴父

    兩名子女指控父親外遇、家暴，童年時母親曾趴身護子擋拳腳，二度聲請免除扶養義務，台南地院認定與前案相同再度駁回。示意圖。（記者王捷攝）

    兩名子女指控父親外遇、家暴，童年時母親曾趴身護子擋拳腳，二度聲請免除扶養義務，台南地院認定與前案相同再度駁回。示意圖。（記者王捷攝）

    2025/08/02 18:44

    〔記者王捷／台南報導〕兩名子女二度搬出童年受暴經驗，聲請免除扶養父親義務，指控父親外遇、對母親施暴，甚至對他們動手，母親還要趴身護子擋拳腳。台南地方法家事法庭認為，兩人4年前就以相同事由聲請被駁回，二度駁回兩人聲請。

    子女指控，從小父親就沒有承擔扶養責任，兩人是由祖父母拉拔長大，童年印象最深的一幕，是父親被母親抓姦後，父親怒氣返家痛毆母親，他們蜷縮在角落時，父親甚至伸手要打他們，母親立刻撲上孩子，用身體擋下腳踹與拳擊。他們認為，父親未盡為人父之責，不應在年老時再向子女索取扶養。

    台南地院說，子女兩人在2021年，就以同樣情節聲請免除扶養義務，當時法院審理後認為，雖提出外遇與家暴的主張，但未提供足夠證據證明情節嚴重到要以免除扶養義務，所以駁回聲請，這次兩人再提聲請，沒有新增事證，屬相同事由的重複聲請，而且欠缺「權利保護」的要件。

    「權利保護」在民事訴訟中的意思大概是說，必須要透過法院裁定來保障權利，「免除扶養義務」的家事案件被稱為「非訟事件」，用意是雖然一樣是打官司，但不以對立、勝敗為前提，一樣也不能用同一理由可以一直訴訟，否則會讓另一方陷入無止盡的應訴。

    法院最後裁定，因兩人聲請事由與前案完全相同、且先前已駁回確定，這次的聲請欠缺權利保護的必要，再次駁回，程序費用由兩名子女負擔。因此，兩位子女即使帶著童年的家暴傷痕成長，兩人仍必須背負法律上對父親的扶養義務。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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