網傳提告前修改論文 高虹安：僅為「謝詞」格式 籲修正、撤下不實內容

涉貪停職挺過罷免民意檢視的新竹市長高虹安，被旅美教授陳時奮提告的誣告罪，7月31日高院仍判6個月。高虹安今發文辯其提告前申請增補內容僅涉及「謝詞」。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/08/02 18:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職中的新竹市長高虹安被旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）提告誣告罪，一審法官判高10個月，7月31日二審高等法院仍判高6個月刑期，且不得易科罰金，可上訴。高虹安今天在臉書發文指出，因連日有不實訊息在網路上流傳，造成社會誤解與個人困擾，她稱從未在提告前修改博士論文本文內容及參考文獻，部分網路言論惡意曲解指她在提告前修改論文「增列註明資料引用出處」，更有部分網路言論惡意虛構她與他人對話情節指控是為提告而修改論文增列參考文獻，她說，這些與事實不符，並已造成誤導與侵害個人名譽，她呼籲相關人士修正及撤下不實內容，將保留依法追究法律責任權利。

此外，針對有人聲稱她「偷偷上網修改博士論文」，高虹安提到，她申請論文增補是正式向美國辛辛那提大學校方及指導教授提出，並獲同意。提告誹謗當時，她所提交的論文，是當下自學校圖書館網站可下載的版本，絕無任何捏造或變造證據的行為。有關她在提告前申請增補的內容，僅涉及在「謝詞」中關於資策會計畫的致謝格式，與後續誹謗案提告並無關聯。且未被納入前案訴訟範圍，她在偵查中也未曾引用或提及該段致謝詞。她無法認同此案判決結果，收到判決書後會依法提起上訴，祈求司法最終能還給她公道。

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