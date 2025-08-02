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    媽媽把幼子「童子尿」放餐桌逕自離去 女老闆氣炸擷圖PO網慘了！

    台中地方法院認為蔡姓女老闆的行為，與變態犯罪不一樣，輕判6月並宣告緩刑。（記者張瑞楨攝）

    台中地方法院認為蔡姓女老闆的行為，與變態犯罪不一樣，輕判6月並宣告緩刑。（記者張瑞楨攝）

    2025/08/02 16:29

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中一名年輕母親帶4歲幼子外出用餐，兒子尿急餐廳又沒廁所，母親以自備免洗杯給兒子尿尿，卻把這杯「童子尿」置於桌上離去，蔡姓女負責人（老闆）得知很生氣，把男童尿尿的監視器畫面擷圖，上傳網路「公審」，觸犯散布、拍攝兒童性影像罪，這是1年至7年徒刑，得併科500萬元以下罰金的重罪，但法官考量她並非變態或荒誕犯意，減刑輕判6月，宣告緩刑3年。

    此案另有插曲，檢警偵辦此案時，還意外發現，當時陪同母親的另一林姓男子，因不滿男童在案發前一天，曾尿尿在林男車上，林男也曾拍攝男童尿尿的畫面，想要告訴母親，檢方認為林男同樣觸犯拍攝兒童性影像罪而起訴，台中地院同樣判刑6月、緩刑3年，另外，法官都對蔡女與林男，都諭知禁止對兒童及少年，實施兒童及少年性剝削防制條例的不法侵害行為。

    判決書指出，去年9月15日，媽媽帶兒子，與林男一起到餐廳，因餐廳無廁所，媽媽當場取出自備的免洗杯，給兒子尿尿後，把這杯尿遺留桌上，店員告訴負責人蔡女，蔡女調閱監視器，把男童尿尿的擷圖貼上網路「公審」，母親被友人告知此事後，氣得向警方報案提告。

    檢方偵查時，蔡女坦承擷圖上網，但她否認有觸犯散布、拍攝兒童性影像的犯意，律師則辯護說，蔡女將男童臉部打馬賽克，且動機是見一杯尿放置桌上，生氣而有上傳畫面到網路，並無其他犯法的犯意。

    台中地院認為，蔡女已坦承犯行，且賠償對方和解，比起變態或荒誕犯行，蔡女的危害情節不同，主觀惡性也不一樣，依刑法第59條的「犯罪情狀顯可憫恕」減刑，輕判6月並宣告緩刑3年，可上訴。

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