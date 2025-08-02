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    懇切希望父親別離開！ 國中週記打動法官 女兒成功減免一半扶養費

    週記字字懇切地希望父親不要離開他們，句句感動法官，判女兒減免對父親一半的扶養費，示意圖。（記者顏宏駿攝）

    週記字字懇切地希望父親不要離開他們，句句感動法官，判女兒減免對父親一半的扶養費，示意圖。（記者顏宏駿攝）

    2025/08/02 16:08

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名現年70歲的父親，年輕時染上賭博惡習，不惜拋妻棄女四處流浪，如今百病纏身、不良於行，被政府安置在養護機構，無力支付每月2萬8000元的養護費，要求大女兒負起扶養責任，女兒以爸爸年輕就拋棄她們，請求法院免除扶養義務；父親否認，但女兒拿出國中時的週記，字字懇切地希望父親不要離開他們，這本週記內容打動法官，女兒得減免一半的扶養費。

    判決書指出，該案的爸爸、媽媽於1986年結婚，婚後生下3名子女，但婚後爸爸深陷賭博惡習，毫無家庭責任，媽媽只得帶著3名子女回娘家居住，並以自己醫護專業打工營生，拉拔3名子女長大。大女兒十分爭氣，靠著半工半讀，完成大學學業，但也因為她較有能力賺錢，無依無靠的爸爸才回頭找她要扶養費。

    判決書說，爸爸身體狀況無法自行站立、行走，需賴他人照顧，目前被彰化縣政府安置於長照中心，每月安置機構費用為2萬8000元，扣掉補助，每月還需自付2萬元。爸爸希望大女兒負起扶養她的責任，惟大女兒認為爸爸從未照顧過她，依民法第1118條之1聲請免除扶養義務。

    爸爸向法官說，大女兒胡說八道，雖然他們夫妻分居，他做鐵工賺錢，若有餘錢仍會寄給太太，更何況女兒就讀高中的學費都是他出的。

    女兒為證明爸爸拋妻棄女，拿出自己的國中週記，裡面寫道希望父母和好、需要父親在身邊等情節，此證物獲得法官的認可。

    法官表示，爸爸對於女兒仍有一定生育及養育之恩，此案難認爸爸當年未盡扶養義務，自難免除女兒之扶養義務，惟從女兒的週記中可知，爸爸在女兒成長過程中，缺乏關愛與參與，這本國中週記證明身為人父的疏忽。大女兒所負的扶養費為2萬元的1/3（共3名子女分擔），即為6667元，扶養義務應減輕至二分之一為適當，即每月應付給爸爸每月3330元扶養費，可上訴。

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