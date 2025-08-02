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    首頁　>　社會

    新莊箱屍案》嫌體育場旁賣芋頭粥 網曝「垃圾場味」超噁心

    2025/08/02 16:37
    網友驚覺棄屍陳嫌就是在新莊體育場附近，賣餿水粥的男子。（記者吳仁捷翻攝）

    網友驚覺棄屍陳嫌就是在新莊體育場附近，賣餿水粥的男子。（記者吳仁捷翻攝）

    民眾拍攝充滿臭味的餿水粥。（記者吳仁捷翻攝）

    民眾拍攝充滿臭味的餿水粥。（記者吳仁捷翻攝）

    買芋頭粥的民眾踩雷後PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    買芋頭粥的民眾踩雷後PO網。（記者吳仁捷翻攝）

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警方偵辦新莊箱屍案，逮獲精障陳姓男子涉嫌搬運裝有父親遺體的行李箱棄屍，依殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌送辦。隨陳嫌落網，眼尖網友發現，陳嫌常推著掛有「大甲芋頭粥」手寫看板的怪異餐車，在新莊體育場附近賣臭酸的餿水粥，不少民眾買了以後，發現連塑膠袋都很髒，而且像是餿水，完全不敢打開就丟掉，更有網友嘲諷是「大假芋頭粥」，不知多少已被民眾吞下肚。

    不少員警透露，直到逮獲陳嫌時到住家目擊，才想起陳嫌就是體育場附近怪怪餐車的老闆，但他賣的芋頭粥早已臭酸淪為餿水粥，很多居民買到後抱怨連連。

    據透露，由於陳嫌落網，短時間無法再販售，但對於民眾質疑攤車衛生等食安問題，雖無關警政業務，但警方仍轉報衛生單位，留意以往有無民眾購買後，飲食出現問題或質疑衛生，也可約制其餘餐車業者加強衛生，維護食安。

    記者搜出網友去年購買陳嫌的芋頭粥的PO文，表示支持年輕人，到陳男餐車買了一晚大甲芋頭粥卻踩雷，不但紅豆湯舀起來看裡面還有塊黑色餅乾，外袋也破爛發出異味，讓他真的很生氣，花75元買了一碗垃圾，根本不想打開，袋子都是垃圾場臭味，超噁，上面殘留老闆（陳嫌）手的異味，諷刺是「大假芋頭粥」。

    網友紛紛留言「說真的，看這麼髒你還會買，真的也是服了你！」、「出餐都能這個樣子，製餐的過程和保存感覺堪憂」、「你該不會買到人肉叉燒芋頭粥」。

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