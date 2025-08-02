車手爸搬「兒童最佳利益」求輕判 高分院駁：小孩不是減刑理由

黃姓大貨車司機任詐團車手，稱家中有兩幼子請求依兒童最佳利益減刑，台南高分院認照顧子女非減刑理由，維持1年4月刑度，駁回上訴。示意圖，與本案無關。（資料照）

2025/08/02 15:28

〔記者王捷／台南報導〕黃姓大貨車司機擔任詐團車手落網，一審判處1年4月徒刑，他主張量刑過重並請求考量家中2名幼子、以兒童最佳利益減刑，但台南高分院認為，兒童是父母保護的對象，而非父母違法後減刑的理由，最後駁回上訴。

黃男有多次前科，受朋友誘導加入詐團當車手，並在犯後自白，原審將累犯加重後再依自白減刑，最後量處1年4月，但黃男認為自己將離開孩子服刑，量刑過重。同時，檢方也主張，被告應繳回被害人遭詐騙的金額才可減刑，但台南高分院依最高法院統一見解，認為車手未獲利則不須繳回被害人被騙得來的金額，就可適用減刑，駁回檢方見解。

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黃男則說，他育有4歲幼子與剛出生的新生兒、妻子無業，全靠其收入支撐為由，請求依兒童權利公約第3條第1項「兒童最佳利益」原則，優先給予免刑或緩刑。

合議庭認為，兒童是父母保護的對象，而非父母違法後減刑的理由，照顧子女並非唯一兼顧家庭狀況的方式，原審已將其家庭情況列入量刑考量，判刑仍屬低度，並無過重疑慮。

另外，台南高分院強調，照顧子女不是唯一兼顧家庭狀況的方式，不能因此免除刑責，「兒童權利公約」第14號一般性意見雖要求在父母服刑時考量對兒童的影響，但未干預法院依法量刑的職權。黃男參與集團詐欺，對社會治安及信任危害重大，判刑1年4月屬低度量刑，所以兒童最佳利益不是減刑依據，因此駁回上訴。

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